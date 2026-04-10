Basket DR2, Tigers a Ravenna per difendere il secondo posto

Sabato sfida alla Compagnia dell’Albero: Villanova vuole blindare la piazza d’onore e riscattare l’andata

Terz’ultimo appuntamento prima della fine della regular season in DR2.

Sabato 11 aprile, alle 18.30, i biancoverdi di coach Giacomo Ravello sono attesi dalla trasferta a Ravenna sul campo della Compagnia dell’Albero.



La classifica sorride ai villanoviani, secondi a quota 32 punti contro i 24 dei padroni di casa, vittoriosi però all’andata alla Tigers Arena (53-57). I Tigers intendono mantenere la seconda piazza, mentre i ravennati sono a caccia di un posto playoff.



Una gara, dunque – Compagnia dell’Albero vs Villanova Tigers – che racchiude in sé tanti motivi di interesse.

Palla a due alla Palestra Mattioli (Scuola Don Minzoni) alle ore 18.30. Arbitri dell’incontro ancora in attesa di designazione, segnapunti Martina Samorè (Faenza).



La Compagnia dell’Albero occupa attualmente la sesta piazza con 12 vittorie e 9 sconfitte (24 punti), a braccetto con Lions Coriano e Aics Forlì, in piena lotta per un posto nei playoff.

I ravennati sono una squadra dall’alta efficacia offensiva: secondo miglior attacco del girone con 66.7 punti segnati a gara, a fronte di 61.5 subiti. Tra i protagonisti spicca Matteo Fussi, miglior realizzatore con 283 punti totali (14.2 di media), secondo marcatore del girone. Altro terminale offensivo è Francesco Polyeshchuk, 267 punti segnati (13.4 di media), con un high score di 23.

Nel roster di coach Alessandro Senni figurano giocatori esperti come il play Gabriele Kertusha (9.1 di media) e l’ala Lorenzo Bomben (6.6), ma anche elementi giovani come il centro classe 2004 Willy Branchi e l’ala Riccardo Petullà (2002).



Villanova si presenta all’appuntamento forte della seconda posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Buena Onda. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,8 di media), seguito da Luca Tomasi (10,6) e Mattia Mussoni (9,7).

Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53.3 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 64.0 realizzati.



“All’andata fu proprio Compagnia dell’Albero a interrompere la nostra serie di vittorie consecutive, infliggendoci il primo stop. Perdemmo perché mollammo nell’ultimo quarto e loro avevano ancora nel roster l’ala forte Francesco Montaguti, poi trasferitosi a Baricella. – analizza la gara l’ala forte Luca Tomasi, classe 1992 – È una trasferta molto difficile ed è anche l’unica gara di DR2 che si gioca di sabato”.

L’ultima parola l’ala biancoverde la riserva alla squadra: “Ravenna è una squadra giovane, atletica, che corre, e il campo è ostico. Noi riabbracciamo Bronzetti dopo tre settimane di assenza: dobbiamo puntare sulla difesa, sull’intensità e sulla voglia di chiudere al meglio la regular season”.



