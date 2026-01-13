Vecchia Piscina comunale di Rimini, giochi riaperti? A breve l'incontro comitato e Provincia

La struttura dovrebbe chiudere il 31 marzo, dopo l'inaugurazione della nuova piscina comunale di Viserba

L'incontro tra il comitato nato per la tutela della vecchia piscina comunale di Rimini e i rappresentanti dell'amministrazione provinciale sarà fissata a breve. Lo precisa la stessa amministrazione: l'incontro dà seguito alla richiesta di appuntamento inoltrata lo scorso 15 dicembre dal comitato. "L’incontro sarà l’occasione per venire a conoscenza dei contenuti della concreta e documentata manifestazione di interesse da parte di soggetti privati, disponibili a investire risorse significative per la ristrutturazione dell’impianto e per garantirne il mantenimento in esercizio”, spiega l'amministrazione provinciale nella nota. Parole che sembrano aprire a una possibile mantenimento dell'attività, altrimenti sarà chiusura dal 31 marzo 2026.