Arrestato a Rimini Vede i poliziotti e prova a scappare: nello zainetto quasi mezzo kg di cocaina

L'uomo è stato arrestato. Sequestrati 17.000 euro

Ieri mattina (27 novembre) la Squadra Mobile della Polizia ha arrestato a Rimini un 36enne albanese, incensurato, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti di una pattuglia hanno notato il 36enne agitarsi alla loro vista, per poi cercare di allontanarsi in maniera repentina. È stato così fermato: con sé aveva uno zainetto e all'interno quasi mezzo kg di cocaina, oltre al bilancino di precisione per confezionare le dosi. La perquisizione domiciliare ha permesso poi di rivenire altro denaro contante, per un totale di 17.000 euro, somma sequestrata, in quanto ritenuta provento di spaccio. All'operazione ha collaborato anche l'unità cinofila della Polizia Locale.