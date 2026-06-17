Velo-city, la città di Rimini fa incetta di premi per la mobilità sostenibile

L'assessora Ridolfi ha ricevuto l'Ecf Award – Cycling Infrastructure Award

Rimini sale ancora una volta sul podio internazionale della mobilità sostenibile. Nell'ambito di Velo-city 2026, il prestigioso congresso mondiale sulla ciclabilità urbana, l'assessora alla Pianificazione Urbana Valentina Ridolfi ha ricevuto l'Ecf Award – Cycling Infrastructure Award, il riconoscimento assegnato dalla European Cyclists' Federation ai progetti che creano spazi migliori per chi si sposta in bicicletta.

Il premio, giunto alla sua quinta edizione, celebra le iniziative che rendono le comunità più sicure, sane e sostenibili attraverso la mobilità ciclistica, e quest'anno ha riconosciuto il valore del Parco del Mare, il progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato il frontemare riminese. "Un riconoscimento di peso, che colloca Rimini in compagnia di altre eccellenze europee: nella stessa cerimonia, Oslo ha conquistato il Cycling Improvement Award e Helsinki il Road Safety Award, a conferma che il capoluogo riminese si misura ormai con le capitali da sempre all'avanguardia nelle politiche di mobilità sostenibile", evidenzia l'amministrazione comunale.

Il Parco del Mare ha ridisegnato il lungomare di Rimini attraverso la pedonalizzazione, la creazione di percorsi ciclabili, l'utilizzo di materiali drenanti, l'inserimento di zone verdi e di elementi d'acqua, il parziale innalzamento della quota del lungomare per contrastare il fenomeno dell'ingressione marina, e la creazione di aree dedicate allo sport e alle attività ludiche. Un intervento strutturale pensato per rendere il fronte mare più fresco, fruibile e sostenibile.

L'intervento ha contribuito a portare la rete ciclabile cittadina a raggiungere oggi i 202 chilometri complessivi.

"I ripetuti attestati di stima e i riconoscimenti che il progetto del Parco del Mare continua a ottenere, sia a livello nazionale sia oltre confine, pongono Rimini come caso scuola nell'ambito della rigenerazione urbana orientata alla valorizzazione delle risorse di mobilità e ambientali — ha dichiarato l'assessora Valentina Ridolfi —. Questi premi sono dunque non solo motivo di orgoglio, ma uno stimolo ulteriore per proseguire in un percorso che richiede tempo, ma in grado di restituirci sul medio-lungo periodo risultati concreti in termini di benessere ambientale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei milioni di ospiti che ogni anno arrivano sulla nostra riviera. Ricevere questo riconoscimento a Rimini in occasione del summit mondiale che ha portato in Italia dopo 35 anni i delegati che si occupano di mobilità mette in luce il lavoro fatto e la dedizione che premia i progetti che creano spazi migliori per chi si sposta in bicicletta".