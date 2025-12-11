Venerdì 12 dicembre sciopero nazionale dei trasporti: le fasce bus garantite a Rimini

Start Romagna informa i cittadini

Nella giornata di domani, venerdì 12 dicembre, è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cigl. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.

Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito a Rimini sono dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi. In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-12-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore l’adesione nel bacino di Ravenna era stata del 31,06%, a Rimini del 10,46% e nel bacino di Forlì – Cesena del 22,30%.