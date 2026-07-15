Vento oltre la norma nei 200 metri al Meeting Libertas Rimini, Berton e Gulini in evidenza

Caldo e raffiche condizionano la riunione al Romeo Neri: tempi falsati nei 200, sfide spettacolari negli 800 e nei 5000

Caldo intenso e vento sono stati i grandi protagonisti del Meeting Libertas Rimini, andato in scena allo Stadio Romeo Neri e valido come una delle ultime tappe di avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma a Firenze nell'ultimo fine settimana di luglio. La manifestazione ha proposto gare giovanili, assolute e amatoriali, con le condizioni atmosferiche che hanno inciso sensibilmente sui risultati cronometrici. A far discutere soprattutto le prove dei 200 metri, caratterizzate da un vento favorevole ben oltre il limite consentito per l'omologazione delle prestazioni. Le raffiche, però, non hanno sempre rappresentato un vantaggio, arrivando in alcuni casi a compromettere la fluidità dell'azione di corsa. Tra gli uomini si è imposto Giammarco Gulini, junior dell'Olimpus San Marino, che nella serie principale ha corso in 21"94 con vento a +3,8 m/s, precedendo Valerio Baccarani (Atletica Trento) in 22"14 e Lorenzo Angelini (Cus Macerata) in 22"18. Nella gara femminile successo per Aurora Berton delle Fiamme Gialle, che guarda con fiducia ai prossimi Tricolori. Con vento a +3,2 m/s, Berton ha fermato il cronometro a 23"86, lasciandosi alle spalle Carolina Alvisi (Atletica 85 Faenza) in 24"77 e Greta De Pietri (Atletica Reggio) in 25"21. Negli 800 metri l'unico atleta a scendere sotto il muro dei due minuti è stato il marchigiano Giacomo Fradelloni (Pesaro Athletic Field), vincitore in 1'59"87 davanti a Lorenzo Pignatale (TX Fitness), secondo in 2'00"78. Tra le donne affermazione più netta per Elisabetta Galliano (Atletica Pinerolo), prima in 2'19"15. Grande spettacolo anche nei 5000 metri, dove Gian Marco Rossetti (Cus Macerata) e Davide Venerucci (Dinamo Running) hanno dato vita a un avvincente testa a testa risolto soltanto negli ultimi metri. Rossetti ha conquistato la vittoria in 16'15"44, precedendo Venerucci, secondo in 16'17"04. In campo femminile si è imposta Beatrice Costantini (Cus Macerata) in 18'59"88, davanti a Elisabetta La Torre (Grottini Team) con 19'14"50 e Melissa Michelotti (San Marino Athletic Academy) in 19'20"10.

Nonostante il caldo, la partecipazione al meeting infrasettimanale organizzato dall'Atletica Libertas Rimini è stata numerosa, confermando l'apprezzamento per una manifestazione.