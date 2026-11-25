Lavori al via a gennaio 2027 Verde pubblico, Rimini investe altri 285.000 euro per il triennio: ecco le aree interessate

Nove aree giochi e due campetti da calcio al centro degli interventi

Via libera, da parte della Giunta comunale di Rimini, al progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi straordinari di verde pubblico 2026, un piano da oltre 285 mila euro, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, che riguarda nove aree giochi, due campetti da calcio, nuove piantumazioni, impianti di irrigazione e il recupero di alcuni elementi di arredo urbano in diverse zone della città. L'investimento complessivo ammonta a oltre 285.000 euro ed il progetto è stato predisposto da Anthea. Alla società saranno affidati il ruolo di stazione appaltante e le attività tecniche della fase esecutiva, per le quali è previsto un periodo di 12 mesi, con un inizio lavori programmato nei primi mesi del 2027. “Con questo investimento intendiamo prenderci cura degli spazi che i riminesi vivono ogni giorno - dichiara l'assessora all’Ambiente, Anna Montini - dai parchi gioco ai campetti, dai viali alberati agli elementi di arredo che raccontano la nostra città. Interventi diffusi sul territorio, pensati insieme alle associazioni e ai quartieri, per rendere il verde pubblico più sicuro, accogliente e sostenibile, a beneficio di famiglie, bambini e sportivi”.

Gli interventi

Una parte significativa delle risorse sarà destinata alla manutenzione straordinaria delle aree giochi, distribuite in diversi quartieri. Si interverrà al Parco Migani, al parco Bologna, in via Muccioli, al parco Gracchi, in via Rosmini, al Villaggio del Sole in via Mazzocchi, al parco Luigi Biroli, in via del Lavatoio e a Ponterotto, in via Santerno. Gli spazi dedicati al gioco, allo svago e alla socializzazione delle famiglie hanno infatti un ruolo centrale nella vivibilità dei quartieri. Il progetto guarda anche allo sport all'aperto, con la riqualificazione del campetto da calcio del parco Fabbri e la manutenzione di quello di via Cuneo. Sul fronte del decoro urbano è prevista la riqualificazione della Fontana delle Befane, nella rotatoria tra via Caduti di Nassiriya e via Vittime dell'11 Settembre. Al parco Bologna sono previsti lavori sulle altalene e sulla pavimentazione antitrauma. Il piano comprende poi 80 nuove piantumazioni lungo i viali e nei parchi cittadini, con la realizzazione di impianti di irrigazione. Tra le strade interessate figurano viale Cormons, via Aponia, via Anfiteatro e via dei Mille. Le opere rispetteranno i criteri ambientali e le regole per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in linea con la certificazione ISO 14001 del Comune.