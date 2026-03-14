Vergiano commossa per la morte di Roberto Lunadei: domenica fiaccolata in suo ricordo

È stato meccanico nella squadra di Enea Bastianini

Gli amici e i parenti di Roberto Lunadei, il 43enne scomparso tragicamente venerdì scorso in un incidente, sono pronti a ricordarlo con una fiaccolata in programma per domani (domenica 15 marzo). Il ritrovo è fissato in via Rodella 70 a Vergiano, all'altezza della piazzetta dell'ex bar Luna, per le ore 18, con successiva partenza in direzione della Chiesa di Vergiano. Anche il mondo dei motori ha partecipato al cordoglio per la scomparsa del riminese: Lunadei è stato infatti motociclista con il Bike Service Racing Team e il 44 Racing Team, prendendo parte ai campionati Europeo Stock 600 e Civ Superstock 1000, poi era rimasto nel mondo dei motori operando come meccanico. Nel 2020 in Moto2 aveva seguito da vicino la crescita di Enea Bastianini, talento riminese del motomondiale, nel team Italtrans Racing. Quest'anno era nel team Liqui Moly Dynavolt Intact, sempre in Moto2, seguendo il 20enne australiano Senna Angius.