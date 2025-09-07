Verstappen re di Monza, Leclerc quarto dietro le McLaren

Impresa dell'olandese al termine di una gara emozionante solo nei primi giri

Max Verstappen dominatore di Monza: il pilota Red Bull, dopo una straordinaria qualifica, vince anche il gran premio con merito, precedendo le due McLaren di Piastri e Norris. Leclerc si accontenta della quarta piazza, pur lottando con determinazione nei primi giri. Hamilton chiude sesto davanti a Russell.

A Monza i primi giri sono palpitanti, Verstappen taglia la chicane, restituisce la posizione a Norris e poi lo sorpassa al quarto giro. Piastri e Leclerc si danno battaglia accanitamente per la terza piazza, a prevalere è l'australiano. Leclerc soffre e vede avvicinarsi Russell, ma poi gestisce senza mai rischiare particolarmente. La gara non concede grandi squilli. McLaren attarda il pitstop sperando nell'ingresso di una Safety Car e proprio ai box Norris paga una sosta troppo lunga e perde la posizione a favore di Piastri. La scuderia decide però di rimettere davanti Norris, che arriva a secondo e rosicchia qualche punto di vantaggio a Piastri in classifica. La Ferrari si consola guadagnando sulla Mercedes, sua rivale nella corsa al secondo posto.