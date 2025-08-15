Vertice di Anchorage, Trump e Putin a confronto: “La posta in gioco è alta”

Il presidente USA in volo verso l’Alaska: “Non negozio per l’Ucraina, ma per portarli al tavolo”

Ore decisive prima dell’attesissimo vertice di Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin. “La posta in gioco è alta”, ha scritto il presidente statunitense sul social Truth, poco prima di partire da Washington diretto in Alaska, dove l’incontro con il leader del Cremlino inizierà alle 11 ora locale (le 21 in Italia).

Secondo fonti statunitensi, tutte le opzioni restano aperte, compresa quella di un abbandono del vertice da parte di Trump se dovesse ritenere Putin non realmente intenzionato a trovare un accordo. “Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell’Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo”, ha ribadito il tycoon a bordo dell’Air Force One.

Da Kiev, intanto, il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha raffreddato le aspettative: “La via della pace è chiara e basata su principi: i negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco”. Sul tavolo, oltre alla crisi ucraina, anche un’offerta di terre rare alla Russia e garanzie di difesa a Kiev, pur rimanendo fuori dalla Nato.

Putin, in viaggio verso l’Alaska, ha elogiato la disponibilità americana: “Donald è sincero, vuole la fine della guerra”. A fare discutere, l’arrivo in Alaska del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con una felpa recante la scritta “CCCP”, storico acronimo dell’Unione Sovietica.

L’incontro si aprirà con un colloquio individuale a porte chiuse, con la sola presenza di interpreti, e proseguirà con una conferenza stampa congiunta. Putin e Trump discuteranno anche di sicurezza nucleare e di questioni internazionali più ampie. “Abbiamo argomenti chiari e precisi – ha detto Lavrov – e li spiegheremo agli americani”.