Verucchio: 8 gennaio scuole riaperte, ma non garantite le corse dell'autobus linea 146

La comunicazione di Start: la causa è la possibile formazione di ghiaccio

Giovedì 8 gennaio a Verucchio le scuole saranno regolarmente aperte. Riprendono dunque le lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine anno e la chiusura forzata nella giornata del 7 gennaio a causa della situazione meteorologica con consistenti nevicate.

A seguito dell’allerta meteo 005/2026 della Regione Emilia Romagna che prevede un abbassamento delle temperature con possibile formazione di ghiaccio, Start Romagna comunica che non è garantito per la zona di Verucchio capoluogo il trasporto della Linea 164.