Un mese di appuntamenti Verucchio accende il Natale: un ricco calendario di eventi fino all'Epifania

Il programma “Viva il Natale!” partirà il 5 dicembre con proiezioni cinematografiche, mercatini, laboratori per bambini, concerti, spettacoli e le tradizionali accensioni degli alberi

Verucchio si prepara a celebrare le festività con “Viva il Natale!”, il cartellone ufficiale degli eventi natalizi 2026/2027. Un mese intero di iniziative pensate per famiglie, bambini e cittadini, che animeranno sia il centro storico di Verucchio sia Villa Verucchio, realizzato dal Comune di Verucchio con il supporto della Camera di Commercio della Romagna, di Visit Romagna e delle Associazioni locali.

Il programma prenderà il via sabato 5 dicembre alle ore 17:00 presso l'Auditorium della scuola elementare di Villa Verucchio con la rassegna Paesaggi da cinema, che proporrà la proiezione del film d’animazione "Flow".

Domenica 6 dicembre dalle ore 15:00 in Piazza Europa a Villa Verucchio si terrà la tradizionale festa di accensione dell'albero, arricchita dalla presenza di Mago Merlino e da laboratori di sabbia.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 8 dicembre nel capoluogo: alle ore 16:00 al Teatro Pazzini andrà in scena uno spettacolo per bambini a cura della Scuola Elementare Carletti-Franzolini e dell'Associazione Rilego e Rileggo; alle 17:00 in Piazza Malatesta si svolgerà l'accensione dell’albero di Natale, seguita alle 17:30 dall’inaugurazione della mostra "I paesaggi del cinema nello sguardo di Nan Lawson" presso la Pinacoteca Comunale, a cura di Soggettiva Gallery.

Il cuore del mese sarà animato dai tradizionali mercatini di Natale e dai laboratori di sabbia in Piazza Europa a Villa Verucchio, in programma sabato 12 e domenica 20 dicembre a partire dalle ore 15:00.

Spazio anche al grande schermo d'autore con due ulteriori proiezioni di Paesaggi da cinema alle ore 17:00: "La tartaruga rossa" (domenica 13 dicembre all'Auditorium di Villa Verucchio) e "L'isola dei cani" (domenica 20 dicembre al Teatro Pazzini).

Una giornata particolarmente ricca sarà quella di sabato 19 dicembre nel centro storico: dalle 10 alle 16 (Piazza Malatesta e Piazza Battaglini): Car Boot Market, un'occasione di shopping natalizio sostenibile dedicata a regali second hand e vintage.

Dalle 14:30 alle 16:30: laboratori di ghirlande e pittura presso la Sala Magnani e il Mercatino natalizio sotto i portici di Palazzo Comunale (Per entrambe le iniziative i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando l'Ufficio IAT al 0541 673928 nel weekend, oppure l'Ufficio Turismo al 0541 673927 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13). Alle ore 1: presentazione del libro "I demoni di Sepik" di Luciano Caminati, a cura dell’Associazione Rilego e Rileggo.

Domenica 20 dicembre è la volta della musica sacra con “Natività di Gesù”, meditazione musicale sul mistero della nascita di Cristo nella chiesa Collegiata dei SS. Marino e Francesco. Dalle ore 17.00 si esibiranno i cori “Magnificat” di Santarcangelo e “Malatesta da Verucchio” diretti dal Maestro Ludovico Buonamano. L’ingresso è gratuito.

La magia del Natale e l’Epifania

Giovedì 24 dicembre dalle ore 15:00 Babbo Natale arriverà in Piazza Europa a Villa Verucchio con un carico di doni per tutti i bambini. Sabato 26 dicembre, giorno di S. Stefano, il tradizionale concerto della Banda Città di Verucchio (ore 17:00, Teatro Pazzini). Domenica 27 dicembre il concerto del gruppo Jovia (ore 15:00, Piazza Europa a Villa Verucchio),

Il 2027 si aprirà venerdì 1° gennaio alle ore 17:30 al Teatro Pazzini con il Concerto del primo dell'anno ad ingresso gratuito: i maestri Antonio D’Abramo e Dennis Oppido guideranno il pubblico in "Un viaggio al pianoforte dal Rinascimento a oggi".

A chiudere il calendario sarà mercoledì 6 gennaio la festa dell'Epifania: dalle 14:30 arrivo della Befana alla Sala Romagna Mia di Villa Verucchio (a cura dell'Associazione Le Pozzette) e dalle 15:00 i canti tradizionali della Pasquella per le vie del centro storico con partenza da Piazza Battaglini, in collaborazione con la Pro Loco Verucchio.

Infine, ogni domenica di dicembre, dalle 15 alle 18 presso l'ex Chiesa del Suffragio a Verucchio, sarà inoltre possibile visitare la Mostra di biciclette dei mestieri di una volta e il presepe storico, allestiti a cura dell'Associazione Pro Loco Verucchio.