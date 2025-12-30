Verucchio, Capodanno ma non solo: tutti gli eventi fino all'Epifania

Capodanno con Filippo Malatesta e a seguire musica con dj Pigi accompagnato da Mario Deep Voice e le percussioni di Luca Monti

La magia del Natale prosegue anche dopo le festività tradizionali e accompagna cittadini e visitatori fino al 6 gennaio con un programma diffuso tra borghi, piazze e luoghi simbolo del territorio. Il calendario unisce musica, folklore, visite guidate, degustazioni e iniziative per famiglie, confermando Verucchio come una delle mete più vive del periodo invernale.

Il programma entra nel vivo il 31 dicembre a Villa Verucchio con il tradizionale Capodanno in Piazza Vecchio Ghetto. Dalle ore 17 alle 20 l’atmosfera si accende grazie alla musica dal vivo di Filippo Malatesta e a un DJ set dedicato ai grandi successi dagli anni ’80 ai Duemila.

La festa prosegue dalle 22.30 fino all’01.00 con Radio Gamma, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con Dj Pigi, Mario Deep Voice e le percussioni di Luca Monti. Una serata pensata per tutte le età, all’insegna della convivialità e della musica live.

Il 1° gennaio il nuovo anno si apre nel segno dell’arte e dell’incanto con il Concerto di Capodanno “Donne, donne… eterni dèi”, in programma alle 16.30 al Teatro Pazzini di Verucchio, con ingresso gratuito. Un concerto-spettacolo dedicato all’universo femminile, raccontato tra musica e parola, dove convivono forza e fragilità, ironia e splendore, sogno e passione. Un viaggio scenico e musicale che attraversa la lirica, l’operetta, la canzone e la narrazione, per celebrare la donna nelle sue infinite forme e ispirazioni. Protagoniste della serata saranno le soprano Monica Boschetti, Camilla Pacchierini e Vera Della Scala, affiancate dal baritono Roberto Gentili e dal basso Alessandro Caputo. Al pianoforte il M° Pia Zanca, mentre la voce narrante di Della Del Cherico guiderà il pubblico attraverso le suggestioni del racconto.

L’evento è curato dall’accademia Lirica NOTA MUSIC, con il sostegno del Comune di Verucchio.

Domenica 4 gennaio protagonista diventa la Rocca Malatestiana, che alle ore 10 ospita l’esperienza “I Sapori dell’Antico Borgo”. La mattinata si apre con una visita guidata alla scoperta di una delle fortezze malatestiane meglio conservate della Valmarecchia, cui segue una degustazione di prodotti tipici locali – olio, salumi, formaggi e miele – accompagnati dai vini tradizionali Veruccese e Vernaccina nelle suggestive grotte dell’Oste del Castello. Sono previste proposte dedicate anche ai bambini. L’iniziativa è su prenotazione e richiede un minimo di sei partecipanti. Proseguono nel periodo anche le consuete visite domenicali ai principali siti culturali della città.

Intanto dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 a Villa Verucchio in piazza Vecchio Ghetto i bambini diventano Vigili del Fuoco per un giorno con Pompieropoli.

Poi alle ore 16.30 nel teatro parrocchiale di Villa Verucchio per la felicità dei bambini è in programma lo spettacolo dei burattini.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’intero territorio si anima con una serie di appuntamenti già diventati tradizione. A Villa Verucchio, dalle 14.15 in Piazza della Chiesa dei Frati, parte il corteo delle Befane, che raggiungerà Piazza Europa dove i più piccoli alle ore 16 vedranno l’arrivo della Befana con dolci, carbone e la merenda offerta da AVIS.

Nel borgo storico la giornata è scandita dalla Festa della Pasquella, dalle 14.30 iniziativa di folklore popolare organizzata dalla Pro Loco: i tradizionali “Pasquaroli” percorrono le vie del paese intonando canti e musiche legate all’atmosfera più antica della Romagna, concludendo la sfilata alle 16.30 con un buffet in piazza.

La festa prosegue fino a sera grazie agli eventi di Converso Jazz Frame. Alle ore 18 alla sala Magnani in piazza Malatesta, è previsto il finissage della mostra “Novemetriquadri – frammenti di creatività” dell’artista Nidaa Badwan, mentre dalle 21 il ristorante Croste di Pane ospita una festa della musica: la grande jam session, che chiude la prima edizione del festival, guidata dal chitarrista Enea Bollini, dal contrabbassista Eros Rambaldi e dal batterista Giacomo Bartolucci.

Nel frattempo, resta sempre visitabile anche “Meraviglia” di Giampiero Bianchi, esposizione personale dedicata a luce, forma e materia attraverso pittura e scultura contemporanea, che rimarrà aperta al pubblico negli spazi del complesso del Museo Civico Archeologico fino all’11 gennaio.