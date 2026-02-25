Verucchio esclusa dai comuni montani. Croatti contro il governo: "Scelta ingiusta"

Interviene il senatore M5S: "Ennesimo taglio di risorse da parte dell'esecutivo Meloni"

Il senatore riminese Marco Croatti è intervenuto in merito alla decisione presa dal Consiglio dei Ministri di escludere Verucchio dai Comuni montani (vedi notizia).

“Il governo ha escluso Verucchio dall’elenco dei comuni montani, una scelta sbagliata, ingiusta e penalizzante per il comune riminese che con questa nuova classificazione perderà gli incentivi e tutti quegli interventi specifici previsti dalla normativa per i comuni montani come ad esempio i crediti d'imposta per l'acquisto di case, sgravi contributivi per smart working, bonus natalità, agevolazioni per nuove imprese. Misure che contrastano lo spopolamento dei comuni delle aree interne e che prevedono anche specifici sostegni per la sicurezza dei territori. Un altro modo, l’ennesimo, con cui l’esecutivo Meloni decide di tagliare risorse ai nostri comuni, primo presidio per rispondere ai bisogni primari dei cittadini, lasciandoli sempre più soli ad affrontare le complicate sfide che li attendono. Positivo in tal senso il pronto intervento della regione Emilia Romagna che ha deciso di sostenere i comuni della regione esclusi dalla classificazione, e quindi dagli incentivi, coprendo i tagli del governo con proprie risorse. Una decisione che mostra anche una contrapposta visione politica: da una parte chi taglia servizi per finanziare armi e opere assurde come il Ponte sullo Stretto e dall’altra chi mette al centro i bisogni e le priorità dei cittadini.” Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.