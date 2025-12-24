Verucchio: gli orari degli uffici comunali durante le festività natalizie

Saranno invece visitabili eccetto il 25 dicembre il Museo Archeologico, la Pinacoteca e la Rocca Malatestiana

In occasione delle prossime festività natalizie, gli uffici comunali di Verucchio resteranno chiusi al pubblico nei giorni di sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio. Sarà comunque attivo il servizio di reperibilità dello Stato civile per le dichiarazioni di nascita e di morte, che potrà essere attivato contattando il Comando della Polizia Locale al numero 0541/624.361 dalle ore 8 alle ore 12.

Sul sito del Comune sono attivi i servizi online, a cui è possibile accedere tramite credenziali SPID o CIE: dai cambi di residenza alle comunicazioni di cessione di fabbricato, dalle dichiarazioni relative alla tassa rifiuti alle iscrizioni ai servizi scolastici e tanti altri ancora.

Aperti invece anche nei giorni festivi (ad eccezione del 25 dicembre) il Museo Archeologico, la Pinacoteca (con orari dalle 10 alle 18) e la Rocca Malatestiana (dalle 10 alle 17).