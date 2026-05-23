Verucchio, il corso è un successo: donne insegnano alle donne a difendersi

Il corso prende il nome "Difendere è anche amarsi", dall'omonimo fascicolo informativo

Il Comune di Verucchio è tra i primi in Italia ad avere patrocinato un corso di Difesa Personale (Jujitsu) per donne insegnata e arrivato quest’anno alla 13 edizione. "Un corso unico - spiega l'amministrazione comunale - perché strutturato, non solo poche lezioni, che difficilmente possono insegnare ciò che si impara in anni di attività. Infine, sicuramente raro, perché le donne insegnano alle donne, non certo usuale e soprattutto, insegnano Maestre con gradi e qualifiche in diverse Discipline attinenti la materia, acquisiti in lunghi decenni di pratica: la Maestra (Shihan) Marina Biagini, la maestra (Shihan) Tosi Ilaria, l’Istruttrice Alessia Bocchini".

Il corso prende il nome "Difendere è anche amarsi", dall'omonimo fascicolo informativo realizzato dal maestro Carlo Alberto Pari insieme al maestro e avvocato Giovanni Lauricella, con la Prefazione del Generale dei Carabinieri Adriano Vernole, disponibile on line sul sito di diversi comuni, Verucchio tra loro.