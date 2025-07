Verucchio, inaugura la mostra dedicata al riminese Franco Pozzi

Dal 6 Luglio al 28 Settembre esposte le opere del disegnatore, pittore, collezionista, storico e critico d’arte

In contemporanea con il taglio del nastro della rinnovataPinacoteca di Verucchio, domenica 6 luglio si inaugura anche la mostra dedicata a Franco Pozzi, disegnatore, pittore, collezionista, storico e critico d’arte riminese.

La mostra è curata da Alessandro Giovanardi, che scrive nella sua presentazione: “Del tutto alieno al discorso pubblico e solo in anni recenti approdato alla scrittura, l’artista ha affidato tutta la sua amplissima cultura visiva e letteraria nonché la sua sensibilità a un discorso fatto per sperimentazioni cromatiche, figure e scritte palindromiche, cancellazioni, costruzioni d’immagini con le polveri statiche. Più che un creatore di cose, Pozzi è uno scopritore di aure, un cultore di memorie atmosferiche: un “concettuale sentimentale” come lo ha definito perfettamente Massimo Pulini”.

Franco Pozziè nato nel 1966 a Rimini, dove vive e lavora. Ha frequentato dell'Accademia di Belle Arti a Ravenna il corso di pittura, laureandosi nel 1990. Ha esordito nella collettiva del Premio Michetti, nel 1988, è stato selezionato alle Biennali d'arte romagnola del 1995 e del 1999, è stato tra i fondatori del gruppo Officina Riminese, attivo tra il '96 e il '98, ha esposto alla collettiva "Carta Canta" alla Galleria Romberg di Latina, e, nel 2003, "Solve et coagula", con Massimo Pulini, al Palazzo del Ridotto di Cesena.