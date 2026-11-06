MANIFESTAZIONE Verucchio, la scuola riparte dai valori del rispetto e della solidarietà

Dopo i gravi fatti del 31 ottobre, studenti, famiglie, insegnanti e istituzioni si sono ritrovati al Parco delle Medie per una mattinata di riflessione e partecipazione

Una mattinata dedicata ai valori della scuola, al rispetto, alla solidarietà e al senso civico. È stata l’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo statale “Ponte sul Marecchia”, che si è svolta venerdì 6 novembre, dalle 10.30, al Parco delle Medie di Verucchio, con una manifestazione aperta alle famiglie e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa era nata in seguito ai gravi fatti del 31 ottobre che avevano colpito il plesso della scuola secondaria di primo grado e ha rappresentato un’occasione per riflettere sul significato della scuola e sul suo ruolo. "Per noi docenti significa partecipazione e, perciò, questa stessa domanda è stata posta ai nostri studenti", aveva scritto la dirigente scolastica Susanna Boiani nella circolare rivolta alle famiglie. Sono state proprio le voci dei ragazzi a raccontare cosa rappresenta per loro la scuola, attraverso pensieri e riflessioni sui temi del rispetto, della solidarietà, del senso civico e della bellezza. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di venerdì 6 novembre tutte le classi del plesso “Pazzini” di Verucchio hanno svolto le attività didattiche nella sede di Villa Verucchio, in via Tenuta Amalia 51.