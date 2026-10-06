Verucchio, l'assessora Allegni in visita al convento di Santa Croce

"Il cipresso di San Francesco, uno degli alberi monumentali più antichi e significativi d'Italia"

Lunedì 5 ottobre Gessica Allegni, assessora della Regione Emilia-Romagna alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità, si è recata a Verucchio facendo visita al convento francescano di S. Croce di Villa Verucchio. Riferisce l'assessora: "Oggi nell'ambito degli incontri sul territorio riminese della giunta regionale ho fatto tappa a Verucchio, dove si trova il cipresso di San Francesco, uno degli alberi monumentali più antichi e significativi d'Italia, e la tradizione racconta che sia stato proprio il santo di Assisi a piantarlo nel terreno dove ora si trova il chiostro del convento francescano della Santa Croce. Proprio nei giorni in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte del santo, volevo ribadire l'impegno della regione nella tutela della biodiversità e nella salvaguardia degli alberi monumentali che sono patrimonio naturale, culturale e identitario delle nostre comunità, custodi come in questo caso di storie e di memorie che abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni".

Gessica Allegni è stata accolta e accompagnata nella sua visita dalla sindaca di Verucchio Lara Gobbi, dagli assessori Claudia Pazzini, Maria Antonietta Pazzini, Christian Maffei, dal padre guardiano Federico Rovarin e padre Bruno Miele, suor Greta Carnevali e suor Silvia, il dott. Lorenzo Solina della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, l'arch. Claudio Lazzarini, il restauratore Romeo Bigini, l'ing. Marco Peroni. Quest'ultimo ha presentato all'assessora le ipotesi progettuali messe a punto per preservare la stabilità del Cipresso di San Francesco, che a un quarto di secolo dall'ultimo intervento necessita di ulteriori cure. Il maestoso albero nonostante i suoi 800 anni è ben vitale e gode di buona salute, ma la sua mole e i naturali processi di adattamento ai sostegni che lo sorreggono richiedono operazioni mirate che ne garantiscano al meglio saldezza e salubrità.

Gessica Allegni ha poi osservato i capolavori d'arte posseduti dal convento: gli affreschi del Trecento riminese nella navata e quelli ritrovati di recente in modo quasi miracoloso nel coro. Qui c'è anche il rarissimo crocifisso duecentesco che dai primi sondaggi sembra essersi conservato sotto le pesanti ridipinture ottocentesche. L'assessora ha assicurato la vicinanza e il sostegno della regione Emilia-Romagna nelle azioni di tutela ai beni naturali, artistici e storici di Verucchio, promettendo di ritornarvi fra breve per una visita ancora più approfondita.