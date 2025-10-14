Verucchio, lavori di messa in sicurezza del territorio: sarà investito un milione e mezzo di euro

Si completa l'iter di elaborazione tecnica dei progetti esecutivi per i lavori

Durante l'ultima seduta di Giunta, l'Amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi per alcuni lavori pubblici, che avranno un costo di 1 milione e 460.000 euro. Le opere sono in gran parte finanziate dal Commissariato Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per la messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali nel maggio 2023. Tra gli interventi la messa in sicurezza di via Colbianco e un muro di contenimento in via Cossure a Pieve Corena, la sistemazione della frana in località Ventoso, un altro muro di contenimento lungo via Mondaini con soprastante guard-rail a Villa Verucchio. E poi un corposo intervento per 500.000 euro in via De Gasperi. Infine è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fossi di scolo delle acque meteoriche su banchine stradali nel territorio comunale. Le opere costeranno 68.103,10 euro e saranno interamente finanziate dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane come da Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna annualità 2025.