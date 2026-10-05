Verucchio, le caratelle conquistano il pubblico

Caratelle in pista, grande affluenza e festa a Villa Verucchio

A Verucchio sono tornate le caratelle, i tradizionali carri costruiti per affrontare le discese su strada. Lo scorso weekend la manifestazione ha riportato nel territorio la tradizionale "gara" fatta di velocità, creatività e competizione, richiamando tantissimo pubblico e registrando una grande partecipazione.

La manifestazione è stata molto apprezzata, con due giornate di sport, divertimento e convivialità che hanno coinvolto partecipanti e spettatori. Il momento centrale è stata la tradizionale discesa del sabato, con le caratelle impegnate lungo il percorso che dal territorio di Verucchio arrivava fino alle Acque Salate, collegando il capoluogo a Villa Verucchio. Una gara a cronometro con le caratelle protagoniste.

La competizione ha coinvolto le diverse categorie previste dal programma, dando spazio anche a quelle realizzate autonomamente. Grande successo anche per il momento conviviale in piazza Primo Maggio a Villa Verucchio, dove si è svolta la serata dedicata ai cariolisti e tutti hanno potuto ammirare questi particolari mezzi di trasporto. Al termine di un weekend così partecipato, gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: GM Group, Pro Loco Verucchio, con i suoi volontari e il prezioso lavoro della cucina, Csi e il Gruppo Romagnolo Carioli di Forlimpopoli oltre a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.