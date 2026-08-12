Verucchio scalda i motori: un autunno ricco di eventi, tradizioni e qualità

Una serata conviviale alla Corte della Fratta ha riunito amministrazione, Pro Loco, comitati e volontari in vista degli eventi autunnali

Verucchio scalda i motori e si prepara a vivere un autunno ricco di eventi, tradizione e manifestazioni originali e di qualità. Martedì sera, 11 agosto, alla Corte della Fratta si è svolta una serata conviviale che ha riunito una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la Pro Loco di Verucchio, il Comitato della Fiera di Santa Croce “Fiira di Quatorg”, GM Group e numerosi volontari pronti a dare il proprio contributo all’organizzazione delle iniziative. Un momento di incontro e condivisione nato con l’obiettivo di presentare e valorizzare il ricco calendario di appuntamenti che animerà Verucchio e Villa Verucchio nei prossimi mesi, con eventi capaci di unire storia, tradizione, cultura, enogastronomia e intrattenimento.

Ad aprire il programma sarà la Fiira di Quatorg – L’antica Fiera di Santa Croce, in programma a Verucchio dall’11 al 13 settembre. Una manifestazione profondamente legata alla storia e alle tradizioni del territorio, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno verucchiese.

Sempre a settembre sarà protagonista Villa Verucchio con La Tavulonga (Strit Fud), che si terrà nelle giornate dell’11, 18 e 19 settembre, proponendo un percorso all’insegna della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Il calendario proseguirà poi nel mese di ottobre con Verucchio in Caratella, (manifestazione sportiva da Verucchio a Villa Verucchio) in programma il 3 e 4 ottobre, altra iniziativa originale che coinvolgerà il territorio e richiamerà pubblico e partecipanti.

La serata alla Corte della Fratta ha messo in evidenza soprattutto il valore della collaborazione tra associazioni, comitati, amministrazione e volontari. Un lavoro di squadra fondamentale per costruire manifestazioni sempre più curate e capaci di raccontare Verucchio attraverso le sue tradizioni e la sua vivacità. Verucchio, dunque, è pronta a partire. Settembre e ottobre saranno mesi ricchi di appuntamenti, con tante occasioni per vivere il territorio e riscoprirne storia, identità e tradizioni grazie all’impegno di una grande squadra di volontari.