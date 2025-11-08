Verucchio si accende per il Natale con un ricco calendario di eventi e spettacoli

In arrivo concerti, tradizioni e solidarietà

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Verucchio si veste di festa per un Natale diffuso tra il Borgo Antico e Villa Verucchio, con un ricco calendario di eventi, concerti, spettacoli, solidarietà e tradizioni che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo natalizio.

Il programma è realizzato dal Comune di Verucchio con il sostegno di VisitRomagna, Camera di Commercio della Romagna Forli-Cesena Rimini, in collaborazione con Pro Loco Verucchio, Atlantide, Fratelli di Taglia, Ci.vi.vo Eventi, i commercianti di Verucchio e Villa Verucchio. Si svilupperà sotto la direzione artistica di The Slow Side per gli eventi del borgo e di Mirco Guidi (Gm Eventi Group) per quelli di Villa Verucchio.

L’accensione delle luci dà il via alla festa. Si parte sabato 7 dicembre in piazza Malatesta a Verucchio alle 17.30 con l’accensione dell’albero e delle luminarie, accompagnata dallo spettacolo musicale “Christmas Heaven Serenade” a cura di N.O.T.A. Music. Il giorno seguente, 8 dicembre, sarà la volta di Villa Verucchio: in piazza Europa alle 17.00 si accenderanno le luci e il grande albero, aprirà ufficialmente il Villaggio di Natale con il suggestivo Presepe di sabbia e i tradizionali mercatini, mentre sul palco salirà la Dino Gnassi Corporation Band per un concerto dal vivo.

Dal 11 dicembre al 4 gennaio, Verucchio diventa capitale della musica jazz con “Converso Jazz Frame”, un festival molto particolare che propone 7 concerti, 3 workshop, 1 masterclass, 2 mostre e 3 jam session. Tra gli ospiti spiccano l’artista e fotografa palestinese Nidaa Badwan e i musicisti Max Ionata, Elisa Ridolfi (Targa Tenco 2024, Miglior Album Opera Prima) e Tolga During, chitarrista olandese di origini turche. Tutto il programma è consultabile su theslowside.com/conversojazzframe.

Villaggi di Natale, spettacoli e concerti. Il 13 dicembre a Villa Verucchio si aprirà ufficialmente il Villaggio di Natale degli elfi, con musica e animazione, seguito dallo spettacolo “Teatro dei Piedi” di Veronica Gonzalez. Il 17 dicembre spazio alle atmosfere gospel nel Teatro Pazzini con un concerto a cura di Fratelli di Taglia. Sabato 20 dicembre, ancora festa a Villa con musica itinerante, una marching band natalizia, e alle 16.30 il concerto in piazza Europa di Alessandro Pagliarani (sax) e Nicoletta Bassetti (violino). La vigilia di Natale (24 dicembre) sarà dedicata ai più piccoli: dalle 15, animazione in piazza Europa a Villa Verucchio con le associazioni locali e alle 17.30 l’attesissimo arrivo di Babbo Natale, pronto a consegnare doni a tutti i bambini.

Concerti e festa di Capodanno. Il 26 dicembre, al Teatro Pazzini, tradizionale concerto della Banda Musicale di Verucchio. La notte di San Silvestro, invece, si festeggerà in piazza Europa a Villa Verucchio: dalle 17 alle 20, musica con Filippo Malatesta e dj set revival anni ’80/2000; poi dalle 22.30 fino all’una, la festa continuerà con Radio Gamma, Dj Pigi e Dalila Vocalist. Il 1° gennaio 2026, al Teatro Pazzini, si apre l’anno nuovo con il Concerto Lirico di Capodanno: “Donne, Donne, Eterni Dei”, spettacolo tra lirica, operetta e teatro di narrazione a cura di N.O.T.A. Music.

La Befana chiude la festa. Il 6 gennaio Nel borgo di Verucchio tornerà la tradizione della Pasquella con i Pasquaroli per le vie del paese, in un’atmosfera di musica e folklore popolare, a cura della Pro Loco. La Befana arriverà in piazza Europa alle 18, con dolci, carbone e una merenda offerta da Avis, preceduta nel pomeriggio dall’attività “Pompieropoli” per i bambini.

Natale solidale. Non mancherà l’aspetto benefico: a Villa Verucchio si terranno, dal 23 novembre 2025 al 4 febbraio 2026, numerose iniziative del “Natale Solidale”, in collaborazione con le realtà associative del territorio.

Un mese di magia tra storia, musica e tradizione. Il Natale a Verucchio 2025-2026 si annuncia come un viaggio tra emozioni, luci e cultura, capace di unire tradizione e innovazione, musica e solidarietà, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della Romagna.