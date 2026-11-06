Calcio Prima Verucchio, si è dimesso mister Giancarlo Carnevali

La squadra è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Guido Zaghini

Il Verucchio Calcio comunica che in data odierna il mister Giancarlo Carnevali ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della Prima Squadra.

La Società, pur accogliendo la decisione con grande dispiacere, accetta le dimissioni del mister. A Giancarlo va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante il suo percorso con i nostri colori, insieme al più sincero augurio per il suo futuro umano e professionale. Al momento la squadra è affidata al vice allenatore Guido Zaghini.

La Società renderà noto nei prossimi giorni il nome del nuovo responsabile tecnico. In estate c'era stato un contatto con Denis Morolli, ex tecnico del Bellariva: sarà lui il prescelto?