Verucchio, sostegno alle vittime dell’aggressione di Villa Verucchio: il ringraziamento del Comune

La sindaca Gobbi esprime gratitudine alla Fondazione per le Vittime di Reato, all’Ausl Romagna e al Comune di Rimini per il supporto economico, psicologico e tecnico dopo i fatti del 31 dicembre 2024

La sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, a nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, ha espresso “un sentito ringraziamento alla Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di Reato”, presieduta da Carlo Lucarelli, per aver “liquidato il sostegno economico a tutte e quattro le persone ferite” nell’aggressione avvenuta a Villa Verucchio il 31 dicembre 2024.

La prima cittadina ha ricostruito i fatti ricordando l’episodio in cui un uomo, identificato come Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, avrebbe ferito a coltellate quattro persone prima di essere colpito a morte dal comandante della Stazione dei Carabinieri, il Luogotenente Luciano Masini, successivamente insignito di un encomio solenne dall’Arma e della medaglia d’argento al valore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gobbi ha rivolto un ulteriore ringraziamento all’AUSL Romagna, citando il dottor Mirco Tamagnini e la dottoressa Elena Soldati, per il supporto psicologico garantito sin da subito alle vittime della vicenda.

Infine, la sindaca ha ringraziato anche il Comune di Rimini per il supporto tecnico-amministrativo, sottolineando la collaborazione dell’assessore Francesco Bragagni e dello staff del sindaco nella gestione delle pratiche per l’accesso ai contributi della Fondazione.

L’amministrazione comunale e la Fondazione hanno infine ribadito la propria disponibilità a restare vicine alle persone coinvolte e a fornire ulteriore assistenza in caso di necessità.