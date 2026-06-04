Verucchio, torna il Festival dell'Amicizia fra i popoli: il 6 giugno l'atteso Mundialito

L’iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verucchio festeggia i suoi primi 10 anni

Torna a Verucchio il Festival dell’Amicizia fra i Popoli per un mondo unito con il Mundialito. La sfida di calcetto che quest’anno si disputerà fra i rappresentanti di 18 Paesi sabato 6 giugno, mentre domenica 7 giugno si svolgerà la grande festa in piazza Europa.

L’iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verucchio festeggia i suoi primi 10 anni essendo nata nel 2016 sotto il segno dello slogan “Incontrarsi per ri-conoscersi”.

Il mundialito

10 squadre di adulti, 2 formate dai bambini delle elementari e 4 dagli alunni delle medie. Il 18° Mundialito si terrà sabato 6 giugno al campo sportivo di Ponte Verucchio con fischio d’inizio alle 14.00, mentre la premiazione dei vincitori del torneo è prevista il giorno successivo in Piazza Europa nell’ambito del Festival dei Popoli.

Il torneo si svolgerà con lo spirito dello sport for peace, all’insegna dell’amicizia e ancora più sentito in un momento come questo funestato da tante guerre del mondo. A Verucchio invece è in palio anche il Premio Fair play, oltre a quelli per prime tre classificate.

A sfidarsi a calcetto saranno 10 squadre in rappresentanza di 18 Paesi del mondo. Ogni partita sarà preceduta dagli inni nazionali delle squadre e non mancheranno bandiere e tifo pittoresco e appassionato ma sempre all’insegna del rispetto reciproco. Anche quest’anno i bambini di tutte le scuole elementari del territorio comunale potranno giocare in due campetti allestiti apposta per loro: riceveranno il cappellino di partecipazione al Mundialito.

7 giugno festa in piazza

Il “Festival dell’Amicizia fra i Popoli per un mondo unito 2026” rinnova il suo appuntamento in un momento storico che colora l’evento di ulteriori significati purtroppo di stringente attualità. L’assessorato alle politiche sociali e l’Associazione Focolari Romagna Aps, la Diocesi di Rimini con il supporto di Beetween-Coop, Il Millepiedi-Isur prog.Interazioni, la Parrocchia di San Paterniano, l’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia e l’Associazione Argentina per il mondo, ripropongono il un programma fatto di musica, tradizioni, racconti e piatti tipici dal mondo. Un incontro fra i popoli, le religioni e le confessioni: cattolici e ortodossi, mussulmani e orientali: quest’anno anche una rappresentanza di Hong Kong.

L’appuntamento è per domenica 7 giugno alle 16.00 in Piazza Europa di Villa Verucchio, dove le famiglie offriranno assaggi dei rispettivi menù tradizionali, mentre saranno eseguiti brani di musiche e balli etnici.

Ci sarà la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia, dell’ente di formazione Fondazione Valmarecchia, dell’ I.S.I.S.S. "Tonino Guerra" di Novafeltria, e si creerà una speciale scenografia colorata che metterà insieme rappresentanti di ben 30 nazioni che con un brano dedicato lancerà un inno di pace per il mondo. Sarà una scenografia che coinvolgerà una quarantina di persone rappresenterà la “coperta del mondo” formata con l’intreccio di tutti i colori.

Un ringraziamento particolare agli sponsor Leone e Conad Superstore.

La camminata dei popoli

Domenica 7 giugno è in programma anche un pomeriggio speciale all’insegna del movimento, dell’incontro e della condivisione partecipando alla Camminata dei Popoli, organizzata dall'associazione Nati con la camicia di jeans e inserita nel contesto del Festival dell'Amicizia fra i Popoli.

Si percorreranno insieme circa 6 km tra le atmosfere accoglienti di Villa Verucchio, camminando in compagnia tra scorci naturali, racconti, sorrisi e il piacere di vivere il territorio lentamente, passo dopo passo.

Un’occasione perfetta per stare all’aria aperta, conoscere nuove persone e vivere l’energia positiva del festival, dove culture, amicizia e comunità si incontrano. Camminare insieme significa condividere emozioni, benessere e libertà, respirando natura e riscoprendo il piacere delle cose semplici. Ritrovo e partenza: ore 14.30 dalla Fontana di Piazza Europa. Percorso 6 km, rientro ore 17.

Commenta il vice sindaco Paolo Masini: “La festa è nata come momento di espressione delle diverse anime e culture che compongono il territorio e che vuole essere anche un momento di socializzazione e accoglienza di tutte le persone che hanno deciso di vivere a Verucchio, costruire una famiglia, crescere i loro figli. L'accoglienza e l'amicizia fra i popoli sono i primi fondamentali passi che portano ad una vera integrazione sociale”.