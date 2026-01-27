Verucchio tra fiere e Carnevale: gli eventi di febbraio

Un calendario ricco di appuntamenti

Dal ritorno della Fira de bagòin alle visite guidate nel Museo Archeologico e nella Rocca, dal Carnevale a San Valentino, dal teatro ai libri e ancora la mostra dei disegni dei bambini di Gaza: a Verucchio si sta per aprire un mese di febbraio ricco di eventi.



DOMENICA 1 FEBBRAIO

Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni

ore 11.30 | Rocca

Visita guidata per scoprire le figure di Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro.



DOMENICA 1 FEBBRAIO

La Casa del Ciclista

ore 17.00 | Biblioteca Rilego & Rileggo

Francesca Mairani presenta il suo libro con Stella Manduchi.



DOMENICA 1, 8 FEBBRAIO

Il direttore racconta

ore 10.30 | Museo

Visite guidate alla scoperta della cultura villanoviana in compagnia di Cristina Giovagnetti, Direttrice del Museo Archeologico di Verucchio.

1 Febbraio - Tessitrici a Verucchio

8 Febbraio - Cibo per i vivi - Cibo per i morti



GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

ore 20.30 | Sala Tondini | Villa Verucchio

Incontro pubblico incentrato sulla figura del lupo, organizzato dall’Oasi WWF Ca’ Brigida.



Da VENERDÌ 6 a DOMENICA 8 FEBBRAIO

Fira de bagòin (Fiera del maiale)

Piazza Europa | Villa Verucchio

Torna la tradizionale manifestazione che permette di gustare e apprezzare i prodotti realizzati con il maiale.



DOMENICA 8 FEBBRAIO

Il suono delle pagine - Matthias Martelli e

Simone Zanchini

ore 18.00 | Teatro Pazzini

Il teatro di Matthias Martelli incontra la fisarmonica di Simone Zanchini in un mix di musica e parole, narrazione, mimica, jazz e poesia.



DOMENICA 8, 15, 22 FEBBRAIO

Tra cielo e pietra | ore 11.30 | Rocca

Visita guidata alla scoperta di una delle fortificazioni meglio conservate della dinastia malatestiana in tutta la vallata.



VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Guida pratica per coppie alla deriva - Danila

Stalteri | ore 21 | Teatro Pazzini

E’ la storia di Alice ed Enrico, coppia matura con figli che vive una crisi all’interno della propria relazione il cui campanello d’allarme principale è la totale assenza di sesso nel loro rapporto.



SABATO 14 FEBBRAIO

San Valentino alla corte dei Malatesta. Tra

Storia e Gusto | ore 18 | Rocca

Lasciati incantare dalle grandi storie d’amore dei Malatesta, sospese tra leggenda e letteratura, raccontate in visita guidata nella magica atmosfera della Rocca Malatestiana di Verucchio.

Al termine del percorso, concediti una cena pensata per gli innamorati, all’insegna del gusto e dell’intimità: un viaggio nei sapori del territorio servito nelle affascinanti grotte de La Madia.

Un’esperienza esclusiva e indimenticabile tra storia e gusto per celebrare San Valentino nel cuore di uno dei borghi più romantici d’Italia.



DOMENICA 15 FEBBRAIO

Racconti dall’aldilà | ore 10 | Museo

Visita guidata agli eccezionali reperti della civiltà villanoviana che fiorì a Verucchio tremila anni fa.



MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

Carnevale in biblioteca | dalle ore 16.30

Biblioteca Comunale “Don Milani”

Villa Verucchio



DOMENICA 22 FEBBRAIO

Lungo il filo del sacro | ore 10 | Museo

Visita guidata per un viaggio intrigante

e misterioso fra le donne di rango dell’antico

villaggio villanoviano.



MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

Letture ad alta voce 0-4 anni | ore 16

Biblioteca Comunale “Don Milani”

Villa Verucchio, a cura del Centro per le famiglie

Centro Civico, Piazza Europa 1 | Villa Verucchio