Verucchio tra fiere e Carnevale: gli eventi di febbraio
Un calendario ricco di appuntamenti
Dal ritorno della Fira de bagòin alle visite guidate nel Museo Archeologico e nella Rocca, dal Carnevale a San Valentino, dal teatro ai libri e ancora la mostra dei disegni dei bambini di Gaza: a Verucchio si sta per aprire un mese di febbraio ricco di eventi.
DOMENICA 1 FEBBRAIO
Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni
ore 11.30 | Rocca
Visita guidata per scoprire le figure di Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro.
DOMENICA 1 FEBBRAIO
La Casa del Ciclista
ore 17.00 | Biblioteca Rilego & Rileggo
Francesca Mairani presenta il suo libro con Stella Manduchi.
DOMENICA 1, 8 FEBBRAIO
Il direttore racconta
ore 10.30 | Museo
Visite guidate alla scoperta della cultura villanoviana in compagnia di Cristina Giovagnetti, Direttrice del Museo Archeologico di Verucchio.
1 Febbraio - Tessitrici a Verucchio
8 Febbraio - Cibo per i vivi - Cibo per i morti
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO
ore 20.30 | Sala Tondini | Villa Verucchio
Incontro pubblico incentrato sulla figura del lupo, organizzato dall’Oasi WWF Ca’ Brigida.
Da VENERDÌ 6 a DOMENICA 8 FEBBRAIO
Fira de bagòin (Fiera del maiale)
Piazza Europa | Villa Verucchio
Torna la tradizionale manifestazione che permette di gustare e apprezzare i prodotti realizzati con il maiale.
DOMENICA 8 FEBBRAIO
Il suono delle pagine - Matthias Martelli e
Simone Zanchini
ore 18.00 | Teatro Pazzini
Il teatro di Matthias Martelli incontra la fisarmonica di Simone Zanchini in un mix di musica e parole, narrazione, mimica, jazz e poesia.
DOMENICA 8, 15, 22 FEBBRAIO
Tra cielo e pietra | ore 11.30 | Rocca
Visita guidata alla scoperta di una delle fortificazioni meglio conservate della dinastia malatestiana in tutta la vallata.
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Guida pratica per coppie alla deriva - Danila
Stalteri | ore 21 | Teatro Pazzini
E’ la storia di Alice ed Enrico, coppia matura con figli che vive una crisi all’interno della propria relazione il cui campanello d’allarme principale è la totale assenza di sesso nel loro rapporto.
SABATO 14 FEBBRAIO
San Valentino alla corte dei Malatesta. Tra
Storia e Gusto | ore 18 | Rocca
Lasciati incantare dalle grandi storie d’amore dei Malatesta, sospese tra leggenda e letteratura, raccontate in visita guidata nella magica atmosfera della Rocca Malatestiana di Verucchio.
Al termine del percorso, concediti una cena pensata per gli innamorati, all’insegna del gusto e dell’intimità: un viaggio nei sapori del territorio servito nelle affascinanti grotte de La Madia.
Un’esperienza esclusiva e indimenticabile tra storia e gusto per celebrare San Valentino nel cuore di uno dei borghi più romantici d’Italia.
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Racconti dall’aldilà | ore 10 | Museo
Visita guidata agli eccezionali reperti della civiltà villanoviana che fiorì a Verucchio tremila anni fa.
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
Carnevale in biblioteca | dalle ore 16.30
Biblioteca Comunale “Don Milani”
Villa Verucchio
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Lungo il filo del sacro | ore 10 | Museo
Visita guidata per un viaggio intrigante
e misterioso fra le donne di rango dell’antico
villaggio villanoviano.
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
Letture ad alta voce 0-4 anni | ore 16
Biblioteca Comunale “Don Milani”
Villa Verucchio, a cura del Centro per le famiglie
Centro Civico, Piazza Europa 1 | Villa Verucchio