Via Curiel "rattoppata"? La sindaca smonta le polemiche, "Lavori celeri e ben fatti"

La pavimentazione rifatta dopo il danno creato dalla rottura dell'acquedotto

Sono stati ultimati i lavori di risistemazione della pavimentazione di via Curiel a Cattolica, dopo una rottura accidentale dell'acquedotto che danneggiato un tratto si strada. L'amministrazione comunale parla di ripristino a regola d'arte e non "rattoppo come asserito dall'opposizione per mera strumentalizzazione politica". Lavori celeri - evidenziano da palazzo Mancini - grazie anche al fatto che si tratti di un’area pedonale dove non transitano auto e mezzi pesanti.

"Chi ha diffuso la notizia che la risistemazione sarebbe stata attesa per settimane, ha fatto un pessimo servizio ai cittadini e turisti, che al contrario possono contare su uffici tecnici e manutenzioni efficienti e costantemente al lavoro per una città sicura e decorosa, in vista dell’apertura della stagione primaverile”, evidenzia l'amministrazione.