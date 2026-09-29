Via il degrado, l'ex Mattatoio di Riccione diventa nuovo spazio per giovani e comunità

Avanza il cantiere da 7,2 milioni di euro

Proseguono a Riccione, a pieno ritmo, i lavori per la riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio in viale Bergamo, destinata a trasformarsi nel nuovo Hub dell’inclusione e dei giovani della città.Il complesso immobiliare, la cui trasformazione rientra nella Missione 5 del Pnrr per un investimento complessivo di 7,2 milioni di euro, sta assumendo la sua configurazione definitiva. L'edificio A ospiterà il Polo dell’inclusione sociale, con percorsi volti a sviluppare l’autonomia dei giovani con disabilità, sale polifunzionali, ambienti per attività educative e ricreative, un centro giovanile con aree di studio e coworking, oltre a un punto ristoro aperto alla cittadinanza. L’edificio B accoglierà invece il nuovo auditorium, dotato di sale dedicate alla musica, alle prove, alla formazione e agli eventi culturali, destinato a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione artistica del territorio. Dopo la demolizione del muro di recinzione dell’area, avvenuta lo scorso luglio, i lavori si stanno concentrando sulla sistemazione del comparto esterno di oltre 31 mila metri quadri. Il progetto comprende la creazione di una nuova area verde di circa 6.500 metri quadri, una piazzetta, pergolati e percorsi pedonali volti a mettere in connessione la struttura con il quartiere San Lorenzo. Contestualmente procede anche la realizzazione della nuova dotazione di sosta, con oltre quaranta nuovi posti auto distribuiti tra viale Bergamo e viale Lombardia per servire al meglio sia il quartiere sia la nuova struttura.

“La trasformazione dell’ex Mattatoio è un intervento che si colloca all’interno di un più ampio percorso di rigenerazione urbana della città. Un’opera che oggi questa amministrazione sta accompagnando verso il completamento, con l’obiettivo di restituire alla comunità un nuovo spazio pubblico dedicato ai giovani, all’inclusione, alla cultura e alla socialità – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. L’intervento non rappresenta soltanto il recupero di un edificio dismesso, ma la realizzazione di un nuovo luogo pubblico dedicato ai giovani, alle famiglie e all’inclusione sociale, frutto di un importante investimento che coniuga rigenerazione urbana, innovazione sociale e valorizzazione del patrimonio comunale. I progressi concreti del cantiere rendono sempre più visibile una trasformazione destinata a dare nuova vita a un’area che diventerà un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città”.