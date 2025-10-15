Via libera ai lavori in tre impianti sportivi di Rimini: investiti 100.000 euro

Le strutture interessate sono il Centro Sportivo Rivabella, la Casa del Volley e il Centro Sportivo Ex Waldorf

La Giunta comunale ha approvato, la scorsa settimana, il progetto esecutivo denominato "Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 2025", che prevede interventi di riqualificazione e messa in sicurezza su tre importanti strutture sportive del territorio comunale. Un passo significativo per garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti a beneficio degli atleti e delle associazioni sportive che quotidianamente utilizzano queste strutture.

Il progetto, redatto dalla società Anthea S.r.l. nell'ambito del contratto di gestione del patrimonio immobiliare comunale in forma di house providing, interessa tre distinte strutture di proprietà comunale: il Centro Sportivo Rivabella, situato in Viale XXV Marzo 1831, la Casa del Volley in Via Bidente, e il Centro Sportivo Ex Waldorf a Marina Centro, in Via Lungomare Tintori. Gli interventi sono stati progettati per rispondere a specifiche esigenze manutentive emerse nel corso dell'ultimo periodo e per garantire standard qualitativi adeguati alle attività sportive che vi si svolgono.

L'intervento al Centro Sportivo Rivabella prevede il rifacimento completo della vasca Imhoff e della relativa stazione di pompaggio, con l'inserimento di una nuova vasca di raccolta e sollevamento fognario e la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria esistente. L'opera include anche la sostituzione delle pompe di sollevamento, danneggiate dalle recenti alluvioni, intervento già eseguito in fase di emergenza. Sono inoltre previsti lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione e il ripristino completo dell'area parcheggio mediante fornitura e posa di stabilizzato per il livellamento della superficie.

Per la palestra Casa del Volley è programmato un intervento di adeguamento della lattoneria del colmo di copertura, con la sostituzione dell'elemento esistente mediante un nuovo colmo di sviluppo maggiore e la realizzazione di nuovi troppopieno per evitare sovraccarichi della grondaia in caso di precipitazioni abbondanti. Contestualmente, verrà eseguita una levigatura della pavimentazione sportiva in legno esistente e una verniciatura con vernice sportiva trasparente poliuretanica all'acqua per garantire la massima resistenza e sicurezza durante l'attività sportiva.

Al Centro Sportivo Ex Waldorf l'intervento principale riguarda il rifacimento della pavimentazione esterna antistante il fabbricato spogliatoi. L'attuale pavimentazione in greenwood, deteriorata dall'azione degli agenti atmosferici, sarà sostituita con una nuova soluzione in legno.

L'investimento complessivo per la realizzazione degli interventi ammonta a 100mila euro. L'affidamento delle attività di esecuzione e direzione dei lavori è stato assegnato alla società in house Anthea S.r.l., che curerà l'intera gestione operativa del progetto. I lavori dovranno essere conclusi entro la fine dell'anno in corso, permettendo così alle associazioni sportive e agli utenti di beneficiare al più presto delle strutture riqualificate e pienamente efficienti.