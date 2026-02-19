Via Ponte a Verucchio riapre al traffico dopo il guasto al collettore fognario

La strada sarà nuovamente percorribile da domani, venerdì 20 febbraio, dopo il completamento dei lavori urgenti

Aprirà domani, venerdì 20 febbraio, via Ponte a Verucchio. Terminati infatti i lavori e gli interventi resisi necessari dopo il grave guasto al collettore fognario principale di vallata.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso. Per ottimizzare i tempi ed evitare l'apertura di nuovi cantieri nel prossimo futuro, sono stati rinnovati integralmente 150 metri di rete fognaria e 160 metri di condotta dell’acquedotto, senza compromettere la continuità dei servizi agli utenti. Questi lavori di ammodernamento garantiscono oggi una rete più efficiente e resiliente.