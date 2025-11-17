Via Ponte ancora chiusa dopo la voragine: non riaprirà questa settimana
Situazione più delicata del previsto, proseguono i lavori di ripristino
Proseguono i lavori di ripristino su via Ponte, a Ponte Verucchio, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dopo la grande voragine apertasi nella serata di venerdì 7 novembre, causata dal cedimento della sede stradale dovuto a infiltrazioni della rete fognaria. Le verifiche effettuate in questi giorni hanno evidenziato che la situazione è più delicata del previsto, rendendo necessari interventi aggiuntivi.
Come già comunicato, i lavori proseguiranno per l’intera settimana e al momento non è ancora possibile indicare una data certa per la loro conclusione.
Si precisa che la chiusura di via Ponte riguarda il tratto che inizia all’altezza del cartello di ingresso a Ponte Verucchio.
Il ponte, per chi proviene da Rimini, rimane regolarmente percorribile.
Per chi arriva da Novafeltria in direzione Rimini: Ponte Verucchio, Poggio Torriana, Poggio Berni e Santarcangelo sono raggiungibili tramite via Budrio, all’altezza del Centro Pio Manzù.
La strada è chiusa anche per chi proviene da Santarcangelo in direzione Novafeltria.