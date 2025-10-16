Via Repubblica a Misano, parte il progetto di riqualificazione dell’asse commerciale

Nuovi marciapiedi, verde e parcheggi

Partirà lunedì 20 ottobre un importante intervento di riqualificazione dell’asse commerciale di Via Repubblica a Misano Adriatico.

Il tratto interessato è quello compreso tra la Stazione ferroviaria e la Statale 16, che sarà oggetto di lavori suddivisi in due fasi.

La prima, che si aprirà lunedì con l’allestimento del cantiere da parte di Hera, prevede il rifacimento dell’acquedotto. I lavori procederanno per tratti, partendo dalla Stazione, e comporteranno progressive chiusure al traffico veicolare, con la viabilità alternativa che sarà di volta in volta riorganizzata sulle vie adiacenti e che sarà debitamente segnalata, mentre i marciapiedi resteranno sempre accessibili ai pedoni.

Completato l'ammodernamento della rete idrica, prenderà il via la seconda fase che rappresenta il cuore della riqualificazione urbana e che prevede interventi per un importo complessivo di 600.000 euro, di cui 200.000 euro finanziati attraverso fondi regionali previsti dalla Legge 41 per la riqualificazione dei centri commerciali naturali.

L’intervento ridisegnerà il volto di Via Repubblica attraverso il rifacimento integrale dei marciapiedi, la creazione di nuove aiuole verdi, la posa del nuovo manto stradale e la riorganizzazione degli spazi di sosta.

“Il progetto – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – ha come obiettivo quello di riqualificare un asse commerciale importante come quello di via Repubblica, conservandone l’appetibilità, e di preservare il commercio di vicinato che, per una comunità come la nostra, rappresenta una risorsa preziosa. L’intervento prevede la preservazione e ottimizzazione dei parcheggi esistenti attraverso l'allargamento della sede stradale, così da garantire il mantenimento degli stalli di sosta tra le alberature esistenti, che saranno conservate. Il tutto rendendo più belli e funzionali i marciapiedi”.

Il progetto di riqualificazione complessiva di Via Repubblica è stato illustrato ai residenti, insieme al piano delle chiusure, in un incontro pubblico che si è tenuto venerdì scorso alla Palazzina Bianchini.