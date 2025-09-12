Via Santa Cristina, allarme velocità: "Portiamo i bimbi a scuola, sembrano le gare di Formula 1"

I residenti rilanciano: "Servono rallentatori"

I residenti di via Santa Cristina rilanciano l'allarme sicurezza relativo al traffico, in particolare nella curva nei pressi dell'agriturismo i Crinali. Una curva teatro spesso di incidenti, a causa della scarsa visibilità. E proprio ieri (giovedì 11 settembre), intorno alle 12.45, un incidente ha coinvolto un'automobile guidata da un anziano e due turisti americani, entrambi in bicicletta. Ad avere la peggio sono stati i due ciclisti.

Archiviato l'ennesimo sinistro, rimangono le preoccupazioni: la strada è di competenza provinciale, le segnalazioni sulla pericolosità del tratto sono state fatte dai residenti, che chiedono i rallentatori, messi ad esempio all'incrocio con via Carpi. La situazione del traffico è particolarmente criticata negli orari in cui aprono le attività commerciali e i negozi, a causa del transito dei lavoratori (la zona è di passaggio per i frontalieri. Così alle 8 di mattina c'è chi porta i bambini a scuola con non poca ansia: "A quell'orario è pericolosissimo, vanno che sembra un circuito di Formula 1". I residenti chiedono a gran voce un intervento: "Prima che ci sia il morto. Ma temiamo che fino ad allora nessuno si preoccuperà: questa parte di strada sembra sia veramente terra di nessuno".