Viabilità e grandi opere nel Riminese, Fdi difende il Governo. Ma sulla strada Marecchiese rimane lo stallo

Marcello e Buonguerrieri: "In completamento per la Marecchiese la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali"

"Il Partito Democratico ha tentato, attraverso l’interrogazione dell’onorevole Gnassi, di mettere in dubbio l’impegno del Governo sulle infrastrutture sul territorio riminese. La risposta dell'Esecutivo ha invece confermato gli interventi e le risorse già programmate".

Così il deputato Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia, confermando l'impegno del Governo sulla viabilità riminese. "Tra le opere, figura la variante all’abitato di Santa Giustina sulla Statale 9 Via Emilia, finanziata oggi per circa 22,25 milioni di euro, mentre in passato i loro Governi, trattandosi di un’opera che si trascina da almeno 15 anni, non avevano trovato nemmeno 12 milioni", spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia. Si passa poi alla Statale 16, variante Bellaria Igea Marina-Rimini Sud: "Anas aveva completato in passato un progetto definitivo, tra l’altro non condiviso da Fratelli d’Italia a livello locale, per l’avvio della Conferenza di servizi. La prosecuzione dell’iter è stata interessata dalla sentenza del Tar Emilia-Romagna del marzo 2026, che ha annullato la proroga della valutazione d’impatto ambientale. A seguito di tale pronuncia è stato avviato un confronto con la Regione Emilia-Romagna per l’individuazione di alternative progettuali".

Terzo punto riguarda la Consolare Rimini - San Marino: "Per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza è stato sviluppato il progetto definitivo ed è stato avviato l’iter autorizzativo propedeutico alla Conferenza di servizi, essendo in corso un’interlocuzione con gli enti locali e con i cittadini per le singole osservazioni. Il costo stimato dell’intervento è di circa 58 milioni di euro, con 14 milioni già disponibili. Il fabbisogno residuo potrà essere reperito al perfezionamento dell’iter approvativo e nella fase di predisposizione dell’affidamento dei lavori".

Capitolo strada Marecchiese: "L'intervento è inserito nella sezione Studi e progetti del Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025. Nel settembre 2023 è stato sottoscritto un accordo tra Anas, Provincia di Rimini e Comuni della Valmarecchia per disciplinare la redazione dello studio trasportistico, del Docfap e dell’analisi costi-benefici. Su richiesta del Ministero, Anas ha predisposto il Quadro esigenziale e ha avviato la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, attualmente in fase di completamento".



In merito al Terzo Casello Autostradale Rimini Fiera non è ancora iniziato lo studio di fattibilità da parte di Aspi per mancanza ancora di un protocollo di intesa tra Mit, Comune ed Ente Fiera. Sul punto c'è stato dibattito anche in consiglio comunale: l'assessore Mattia Morolli ha replicato a Nicola Marcello, evidenziando che siano Governo e quindi Anas a dover dare il via libera al protocollo.