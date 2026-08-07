Viabilità, oltre 8 milioni di euro per le strade della provincia di Rimini

Le dichiarazioni del Presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad

Più di 8 milioni di euro tra fondi regionali e risorse della Provincia saranno destinati alla viabilità del territorio riminese. Il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, illustra gli interventi finanziati e il lavoro svolto insieme ai Comuni per migliorare la sicurezza delle strade.



Le dichiarazioni

Con la variazione di Bilancio n. 9/2026, di assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e verifica degli equilibri finanziari, approvata a maggioranza (contraria l’opposizione) dal Consiglio provinciale mercoledì scorso, “l’Amministrazione – come sottolineato dal presidente Jamil Sadegholvaad - ha stanziato complessivamente 3 milioni 150 mila euro, prelevati dall’avanzo, che rappresentano alcune delle priorità del programma di messa in sicurezza della viabilità provinciale e, al contempo, rispondono a tutta una serie di richieste dei Comuni, con una particolare attenzione a quelli dell’entroterra.”

Si tratta innanzitutto di 2.550.000 euro per interventi di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale, 160 mila euro per l’ispezione di ponti, 300 mila euro che vanno a integrare le risorse per le manutenzioni stradali dei nuclei Conca, Centro e Marecchia, e 140 mila euro di contributi ai due Comuni interessati per la messa in sicurezza e la riqualificazione della SP 14 “Santarcangiolese”.



I 2.550.000 euro per interventi di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale sono così suddivisi:

-400.000 euro per la sistemazione del movimento franoso sulla SP 35bis al Km 1+300 nel Comune di San Clemente;

-300.000 euro per la sistemazione del movimento franoso sulla SP 64 al Km 4+000 nel Comune di Mondaino;

-250.000 euro per la messa in sicurezza dell’opera di sostegno sulla SP 89bis al Km 4+500 nel Comune di San Leo;

-650.000 euro per la sistemazione del movimento franoso sulla SP 146 al Km 5+900 nel Comune di Sant’Agata Feltria;

-650.000 euro per la manutenzione della SP 120 nel Comune di Poggio Torriana e del tracciato del percorso sul fiume Conca nei Comuni di San Clemente, San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna;

-200.000 euro per la sistemazione del dissesto corpo stradale della SP17 al km 12+580 in località Monte del Prete Basso nel Comune di Saludecio;

-100 mila per il finanziamento della progettazione degli interventi prioritari di messa in sicurezza della S.P. 13-bis “Prolungamento Uso”, nei Comuni di Santarcangelo di Romagna e Bellaria – Igea Marina.

Per quanto concerne i 140 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della SP 14 “Santarcangiolese”, si tratta di due contributi ai Comuni di Montescudo-Montecolombo (100 mila euro) e Poggio Torriana (40 mila euro).