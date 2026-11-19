Confronto cittadini-Comune Viale Ceccarini, cantieri fermi a Natale: il completamento slitta al 31 maggio 2027

Forza Italia e Fratelli d'Italia sollevano dubbi sui tempi e sulle risorse disponibili

Si è svolto oggi (19 novembre) un incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del centro con i referenti del Consorzio Ceccarini e un’ampia delegazione di commercianti per condividere le prossime fasi operative. Alla riunione hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, oltre ai tecnici dell’amministrazione comunale, i progettisti e la direzione dei lavori.

Per limitare al massimo i disagi a residenti e attività economiche nel periodo delle festività natalizie, l’amministrazione comunale ha scelto di non aprire nuovi cantieri nel tratto ancora da completare di viale Ceccarini, rinviando l’avvio degli interventi a dopo le feste di Natale e Capodanno. Una decisione dell’amministrazione comunale, maturata in accordo con i progettisti e la direzione dei lavori, che va incontro anche alla richiesta avanzata dal Consorzio e dagli esercenti durante il confronto odierno e che si accompagna al fisiologico slittamento dei tempi di accesso alle risorse necessarie al completamento dell’opera, legato alla rimodulazione dei flussi finanziari dell’ente a seguito della sentenza della Corte d’appello sul parcheggio interrato del lungomare della Repubblica, che impegna il Comune a saldare un debito di oltre 17 milioni di euro.

Il nuovo calendario garantisce comunque la consegna dell’intero viale Ceccarini completamente rinnovato entro il 31 maggio 2027. Resta inoltre pienamente confermata la consegna per il 4 dicembre, meteo permettendo, del tratto di viale Gramsci, compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni, restituendo alla città in anticipo rispetto al cronoprogramma, un asse rinnovato e fruibile per le festività. L’asse viario con la nuova pavimentazione sarà interamente percorribile.

Per quanto riguarda viale Dante si è valutato di partire dopo le festività natalizie, nel tratto compreso tra l'area ex gazebo e viale Latini, mentre i lavori veri e propri fino a piazzale Ceccarini vengono posticipati a dopo l’estate 2027. Nel corso della riunione è stato fatto il punto anche sul cantiere del sottopasso, avviato regolarmente il 9 novembre dopo aver recepito alcuni accorgimenti progettuali richiesti dai privati della zona per rendere l’intervento più rispondente alle esigenze del quartiere. Per tutto il periodo delle festivitá natalizie il cantiere del sottopasso, che non verrá chiuso al passaggio dei pedoni, sará ristretto in modo da allargare i camminamenti laterali per facilitare lo shopping.

“Il confronto costante e trasparente con i residenti, gli operatori e il Consorzio Ceccarini è parte integrante del nostro modo di governare le grandi trasformazioni della città”, dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “Abbiamo scelto di non aprire cantieri nel tratto mancante di viale Ceccarini durante le festività natalizie per tutelare il lavoro delle attività commerciali in un momento fondamentale dell’anno, accogliendo le istanze degli operatori e garantendo comunque la consegna dell’intero viale entro il 31 maggio, accanto al completamento di viale Gramsci già per Natale. Allo stesso tempo, abbiamo illustrato con chiarezza le ragioni che ci portano a rinviare a dopo l’estate i lavori sul tratto di viale Dante: la sentenza sul parcheggio del lungomare ci impone una responsabile rimodulazione finanziaria per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Comune senza compromettere la qualità degli interventi. Stiamo portando avanti un’opera strategica che mette al centro sostenibilità, accessibilità pedonale e qualità urbana per rinnovare il biglietto da visita di Riccione: la prossima estate gli ospiti della nostra città potranno ammirare il nuovo viale Ceccarini in tutto il suo splendore”.

A margine dell'incontro, il commento di Giulio Mignani di Fratelli d'Italia: “Non che voglia suonare pretenzioso o recitare il ruolo della Cassandra di turno ma tant’è. A maggio 2024 quando ci fu presentato il progetto di Viale Ceccarini presi la parola (e anche in numerose altre occasioni) per rilevare due cose. Il progetto mancava dell’urbanistica intorno: era riferito soltanto all’area pavimentata del Viale, e nemmeno tutta, e non prendeva in considerazione il resto del centro, con riferimento soprattutto all’area di Piazzale Ceccarini e dei Giardini che sarebbero rimasti abbandonati. Avevo inoltre espresso dubbi che si sarebbe riusciti a terminare i lavori in due anni, per la primavera del 2027. Periodo che coincideva – non credo casualmente – con la successiva campagna elettorale. A lavori più che iniziati il progetto è stato infatti esteso ai nuovi Giardini Montanari ma anche l’altra previsione è stata centrata. Oggi ho partecipato ad un incontro in Comune, relativo all’avanzamento dei lavori dove ci è stato comunicato che i lavori su viale Dante inizieranno dopo l’estate per concludersi nel 2028. D’altra parte era prevedibile ma ho anche altri dubbi circa la previsione di concludere la tranche di quest’anno entro il 31 maggio. Anche l’anno scorso i lavori si sarebbero dovuti chiudere prima di giugno e sono invece terminati a luglio. Mi si dirà che nel frattempo è intervenuta la famigerata sentenza da 18 milioni a carico del Comune, ma quel contenzioso era già noto all’Amministrazione al momento di aprire i cantieri. Anzi, la CTU che faceva capire che non tirava una gran aria è circa coincidente con l’inizio dei lavori. Non si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno. Ho sentito a questo proposito dire a molti Riccionesi che se ti fanno un viale nuovo qualche disagio lo devi sopportare. Vero. Purché i disagi non siano molti di più di quelli necessari, soprattutto perché noi operatori avremmo potuto dare ottimi consigli (nel nostro stesso interesse!) ma come ogni cassandra che si rispetti, nessuno ci ha ascoltato”.

Alessandro Bartorelli di Forza Italia rileva: "Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di posticipare a dopo le festività natalizie l’avvio dei nuovi cantieri di viale Ceccarini, recependo una richiesta che Forza Italia aveva avanzato pubblicamente nelle scorse settimane, a tutela dei commercianti e delle attività economiche della città. È un risultato importante, che dimostra come le nostre proposte siano concrete e nell’interesse di Riccione. Rimangono però forti perplessità sul cronoprogramma complessivo delle riqualificazioni. Il rinvio di una parte degli interventi a settembre 2027 solleva interrogativi sulla capacità dell’Amministrazione di rispettare gli impegni inizialmente assunti. A questo si aggiunge una questione ancora più delicata: il debito di oltre 17 milioni di euro che il Comune dovrà affrontare a seguito della sentenza sul lungomare. Ci chiediamo quindi se l’Amministrazione disponga realmente di tutte le risorse necessarie per portare a termine le opere annunciate e, soprattutto, quali conseguenze avrà questo pesante impegno finanziario sugli investimenti futuri e sulle altre riqualificazioni della città. Riccione non può permettersi una programmazione dettata dalle scadenze elettorali, né promesse che rischiano di essere rinviate alla prossima amministrazione".