Il cantiere a Riccione Viale Ceccarini, salvati 17 pini su 21. Il progetto prevede nove alberi in più

Le analisi tecniche hanno confermato la possibilità di conservare la maggior parte delle alberature storiche

"Il nostro impegno per la salvaguardia del patrimonio verde di Riccione prosegue con determinazione nel cantiere di rigenerazione urbana di viale Ceccarini". Lo riferisce l'amministrazione comunale, al termine delle approfondite analisi dei tecnici e delle prove di trazione eseguite sui pini storici, compresi i tratti tra piazza del Faro, viale Gramsci e le aree adiacenti, che "confermano l’efficacia dell’approccio conservativo adottato fin dall’avvio dei lavori".

"Su un totale di ventuno pini domestici esaminati nelle aree di intervento - riferisce l'amministrazione - diciassette sono stati pienamente preservati, limitando la necessità di rimozione a soli quattro esemplari, pari ad appena il 19% del totale. Si tratta di piante che già prima dell’apertura del cantiere presentavano criticità strutturali importanti e che, nonostante tutti i tentativi e le metodologie innovative impiegate per la loro cura, sono risultate non più ripristinabili in termini di stabilità. Nello stesso tratto si registra anche l’abbattimento di un pino d’Aleppo fortemente deperito, una tipologia non coerente con la piantumazione originaria del viale e non destinata a sostituzione. Le restanti piantumazioni verranno costantemente monitorate con cadenza semestrale poiché solo una conoscenza continua della salute fitosanitaria può garantire interventi e cure tempestive".

Per ciascuno dei quattro pini domestici rimossi verrà effettuata una nuova piantumazione in loco con esemplari della medesima specie. "Il bilancio complessivo del verde lungo il viale risulta ampiamente positivo: il progetto ha infatti integrato la messa a dimora di tre nuovi pini in aree precedentemente libere e l’inserimento di ulteriori sei pini in sostituzione di alberature non idonee, portando a un saldo finale di ben nove pini in più per viale Ceccarini. Contestualmente, nell’ambito dei monitoraggi operati nell’area della rampa del sottopasso e lungo il tratto ferroviario per garantire la massima incolumità dei cittadini, si procederà nelle prossime ore alla rimozione di cinque alberature che le indagini strumentali e i recenti eventi atmosferici hanno segnalato come irrimediabilmente compromesse", chiosa l'amministrazione comunale.



