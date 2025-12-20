Viale D’Annunzio a Riccione, marciapiedi pronti in anticipo: riapre la viabilità per Natale

Le dichiarazioni dell'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola

Entro Natale sarà completato in anticipo il primo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi, lato mare, di viale D’Annunzio, tra il porto e viale Paisiello. I lavori al secondo stralcio, relativo al tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, partiranno subito dopo le festività natalizie per concludersi entro primavera, permettendo così di ultimare l’intero intervento, per complessivi 800 metri, alcuni mesi prima rispetto ai tempi inizialmente previsti.

“Il completamento anticipato del primo stralcio con piccole opere di finitura da ultimare – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – è frutto di un’attenta programmazione da parte degli uffici e di un lavoro puntuale della ditta esecutrice che ci consentirà di ridurre i disagi per cittadini, turisti e operatori economici. L’anticipo accumulato permetterà infatti di pianificare il secondo stralcio senza interruzioni e di arrivare a primavera con l’intervento complessivamente concluso. In questo intervento abbiamo inoltre recepito le esigenze delle attività alberghiere e commerciali, sostituendo agli ingressi interessati l’asfalto con una pavimentazione in pietra migliorando e valorizzando sensibilmente il decoro urbano del viale”.

Nello specifico con i lavori conclusi al primo stralcio, dopo la demolizione del vecchio marciapiede e la realizzazione di un nuovo piano di camminamento, adeguato anche al passaggio delle persone con disabilità, si procederà dopo le festività natalizie alla piantumazione di nuove alberature mentre da oggi, sabato 20 dicembre, la circolazione torna regolare con l’eliminazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico.