Viale Marsala, chiusa al traffico la corsia verso monte: scattano le deviazioni

Rottura di una scheda elettronica del semaforo all’incrocio con la Statale: per raggiungere la viabilità principale bisognerà passare da viale Sicilia e viale Palermo

A partire da domani sarà temporaneamente chiusa al traffico la corsia di viale Marsala con direzione da mare verso monte. Il provvedimento si è reso necessario a causa della rottura di una scheda elettronica dell’impianto semaforico situato all’incrocio con la Statale, che ne ha compromesso temporaneamente il funzionamento.

Deviazioni e percorsi alternativi

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di riparazione in piena sicurezza e garantire la fluidità della circolazione, sono state predisposte apposite deviazioni. I veicoli che percorrono viale Marsala con l’obiettivo di raggiungere la Statale dovranno svoltare obbligatoriamente in viale Sicilia, per poi proseguire lungo viale Palermo ed immettersi successivamente sulla viabilità principale.

Ripristino del normale flusso veicolare

La modifica alla viabilità rimarrà in vigore fino alla sostituzione della componente danneggiata e al completo ripristino dell’impianto semaforico, che presumibilmente avverrà entro un periodo di quindici-venti giorni. Gli interventi tecnici sono già stati stabiliti per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza e assicurare il rapido ritorno alla regolare circolazione.



