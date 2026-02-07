Viale San Martino a Riccione: arriva il Carnevale a tema Disney

A rendere magica l’atmosfera saranno le performance dei trampolieri e l’incanto delle bolle di sapone

Martedì Grasso, 17 febbraio, il cuore del quartiere Abissinia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con “Il Carnevale del viale è Disney”, l’appuntamento che animerà piazzetta San Martino e parte di viale San Martino con un pomeriggio di svago all’insegna delle maschere e del divertimento, a partire dalle 15:30.

L’iniziativa, organizzata e curata dal comitato Riccione Abissinia con il patrocinio del Comune di Riccione, propone un programma ricco di iniziative. Il pomeriggio si aprirà con le attività per i bambini: il truccabimbi, ideale per trasformare i volti nelle maschere più amate, la baby dance e i giochi di animazione.

A rendere magica l’atmosfera saranno le performance dei trampolieri e l’incanto delle bolle di sapone, oltre al laboratorio creativo per mettersi alla prova e divertirsi insieme. Non mancherà il lato più dolce della festa, tra caramelle, zucchero filato e pop corn per i partecipanti, il tutto accompagnato da musica e animazione.

L’invito per tutti è di indossare le proprie maschere preferite, così da colorare insieme il viale e vivere un momento di festa e condivisione proprio nell’ultimo giorno di Carnevale. L’ingresso è libero e la partecipazione alle attività è gratuita.