Calcio Prima Victoria leader, primo sigillo di Fucci: "Siamo una squadra solida"

La formazione di Girometti per la terza volta a segno nel finale. L'attaccante: 'Al Bani riceviamo il Cattolica, vogliamo fare risultato'

Riccardo Fucci, Victoria per la terza volta protagonista nel finale: la sua zampata ha regalato il pareggio contro il San Bartolo…

“Zanghi ha rilanciato lungo, Giorgini ha spizzato la palla di testa ed io a mia volta sempre di testa ho anticipato il portiere in uscita e l’ho buttata dentro. Dopo un ottimo precampionato con otto reti è stata la mia prima marcatura in campionato nella partita in cui ho avuto il minutaggio più alto, una trentina di minuti. Il bello è che Giorgini all’intervallo mi aveva consigliato, nel caso fossi entrato, di andare in profondità sulla spiazzate e così ho fatto. Detto e fatto. E l’assist me l’ha fatto proprio lui. Sono contento, è stata una rete pesante, che ha evitato la prima sconfitta stagionale per cui affrontiamo il big match allo stadio Bani di domenica prossima contro la big Cattolica con maggiore serenità e forza emotiva. Chiaro, fare bottino pieno sarebbe il massimo per la classifica e per il prestigio, ma la cosa importante è mantenere l’imbattibilità e muovere la classifica per essere ancora leader in solitudine”.

Dalla Juniores del Tropical Coriano al campionato di Prima categoria. Che differenze ha riscontrato?

“Nei campionati giovanili si gioca più aperti, nei campionati senior contano i punti, la classifica ha un altro significato, c’è maggiore pressione, il gioco si fa talvolta più sporco. Le vittorie e le sconfitte hanno un altro peso, la nostra striscia positiva, ad esempio, ci sta dando tanto entusiasmo”.

Victoria leader dopo dieci partite, a +12 sulla zona playout e a +7 dalla sesta. Si può dire che se i playoff sono ancora tutti da conquistare, la salvezza è invece ormai cosa fatta?

“Ci stiamo avvicinando a grandi falcate al primo obiettivo stagionale, prima lo raggiungiamo e più abbiamo carte in mano per mettere il mirino sui playoff. Un passo alla volta. Siamo in testa e ci godiamo il primato, vediamo di fare in fretta i punti che ancora servono. La cosa bella è che si respira un clima di grande serenità, ci divertiamo, c’è un forte spirito di gruppo, in allenamento andiamo forte perché c’è la volontà di migliorare”.

La forza del Victoria qual è?

“Sotto il profilo tecnico la difesa, la migliore del girone con sei reti subite in dieci partite: dà solidità alla squadra; in attacco abbiamo molte frecce al nostro arco e in gol in qualche maniera ci arriviamo. E poi c’è una forte convinzione, che non ci fa arrendere mai: sappiamo reagire quando andiamo in svantaggio come accaduto contro il San Bartolo e non è un caso che abbiamo vinto tre partite in extremis. Il Victoria ci crede fino alla fine”.

Il suo obiettivo?

“Ritagliarmi uno spazio sempre maggiore, segnare qualche gol e servire assist per contribuire al miglior risultato possibile per il Victoria. Qui mi trovo bene, tutti siamo sullo stesso piano, giovani ed esperti: questi ultimi aiutano i giovani con i loro consigli e li fanno sentire importanti. E’ una bella cosa e non scontata”.