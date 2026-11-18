Calcio Prima Victoria, Maierù cuore e polmoni: 'Contro il Cattolica ko immeritato'

"Anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo giocato meglio di altre partite in cui abbiamo vinto, con continuità di azione"

Francesco Maierù, con la sconfitta interna contro il Cattolica, il primo ko stagionale, il Victoria ha perso il primato in solitudine. Avete qualcosa da rimproverarvi?

“Assolutamente no, anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo giocato meglio di altre partite in cui abbiamo vinto, con continuità di azione, soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato occasioni pulite da gol: abbiamo peccato in fase di finalizzazione, ma soprattutto è stato bravo il portiere avversario a neutralizzarle. Abbiamo interpretato bene il match, senza timore reverenziale. Una prova importante con un epilogo amaro. Peccato. Non ho visto ancora il Torconca, contro le altre big abbiamo fatto bella figura e questo è l’aspetto positivo”.

Non teme lasci scorie la sconfitta?

“Penso al contrario che debba rendere più forte la fiducia nei nostri valori. Contro una delle favorite per la promozione abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, con dei valori, umiltà e spirito di sacrificio, unità di gruppo. Abbiamo la giusta mentalità, in partita ma anche in allenamento dove ci alleniamo sempre con intensità, se manterremo queste caratteristiche continueremo a farci valere”.

Si punta ai playoff?

“Vedremo fine gennaio, inizio febbraio. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, ci stiamo dando dentro per raggiungerla: siamo a +10 dalla zona playout. Siamo a buon punto, ma guai mollare”.

Lei è tornato titolare dopo dieci partite in cui si è ritagliato comunque un minutaggio sempre più consistente. Soddisfatto del suo campionato?

“Si, perché mi diverto e sono in un gruppo di ragazzi che remano tutti dalla stessa parte. Ho fatto la preparazione a singhiozzo per motivi di lavoro e ho tardato ad entrare in condizione, ora sto bene, il mister sa che può contare su di me. Domenica mi sono speso molto, in fase difensiva recuperando palloni e in fase di rilancio cercando di proporre gioco. Purtroppo una ammonizione mi ha frenato ed il mister poi mi ha sostituito per evitare rischi. Lì nel mezzo io e Gabrielli abbiamo trovato una bella intesa”.

Classe 2005, in che cosa deve migliorare Maierù?

“Frenare la mia irruenza per evitare falli inutili, crescere tatticamente per gestire al meglio i diversi momenti della partita, cioè capire quando la palla bisogna giocarla o meno”.

Prossimo turno trasferta sul campo del Granata, squadra rinnovata e che sta facendo bene…

“La allena il mio ex mister al Rubicone Calisese, Elvio Gozi, un tecnico che cerca di far giocare la sua squadra e in cui militano alcuni miei ex compagni di squadra che sanno il fatto loro. Il Granata ha il terzo attacco del girone, sarà una trasferta impegnativa”.

Nelle file del Victoria domenica mancheranno gli squalificati Giorgini e Bruma, Montanari e punto interrogativo su Federico Rossi.