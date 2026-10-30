Negozi sfitti Video social su Viale Ceccarini fa ancora discutere, Futuro Nazionale: "Crisi? Non solo per il cantiere"

"Problemi imprenditori reali, ma c'è un cambiamento strutturale che richiede collaborazione tra imprese e amministrazione", le parole di Campisi e Corazza

La situazione di viale Ceccarini a Riccione è “surreale”. Così Luca Campisi e Alessandro Corazza di Futuro Nazionale commentano il video dell'imprenditore Colono, che sui social ha mostrato vetrine sfitte nel salotto bene della Perla Verde: “Le attività commerciali di Viale Ceccarini - scrivono Campisi e Corazza - stanno affrontando una fase di forte criticità e trasformazione, segnata da difficoltà economiche generali e dall'impatto dei cantieri di riqualificazione urbana. La situazione è complessa, causata soprattutto da una riqualificazione che sta avendo tempistiche lunghe. Anche in questo caso, come nel Corso Fratelli Cervi, i commercianti segnalano la presenza di pochi operai nei cantieri del viale e temono ripercussioni sulle prossime festività natalizie e sulla stagione estiva. I problemi che vivono gli imprenditori sono reali".

"La crisi - secondo gli esponenti Vannacciani - non è solo legata ai cantieri, ma riflette un cambiamento strutturale più ampio del commercio al dettaglio e del turismo, che richiede una maggiore collaborazione tra imprese e amministrazione. Riccione ha bisogno di una visione e una strategia lungimirante che guardi ai bisogni di chi, ogni mattina, alza la serranda e con sacrifici cerca di far quadrare i conti".