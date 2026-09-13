Vigili del fuoco, alta adesione allo sciopero: "Carenze organico e parco mezzi da rinnovare"

Diverse le criticità che hanno indotto i vigili del fuoco a mobilitarsi

Nella giornata di ieri (sabato 12 settembre) lo sciopero nazionale dei vigili del fuoco ha fatto registrare anche a Rimini un'elevata adesione del personale interessato. Lo riferisce il sindacato Uil Fp in una nota.

La partecipazione, si legge nella nota, "dimostra quanto siano sentite le motivazioni alla base della mobilitazione: il mancato rinnovo del contratto, le gravi carenze di organico, la vetustà dei mezzi di soccorso e le condizioni inadeguate di numerose sedi di servizio".

A queste problematiche si aggiunge un'ulteriore criticità: "Dal 1° settembre i vigili del fuoco sono infatti senza capo del corpo. Il precedente è andato in pensione il 31 agosto e, ad oggi, non è stato ancora nominato il suo sostituto. Riteniamo che una situazione di questo tipo non possa essere considerata normale, soprattutto in un corpo dello Stato che svolge quotidianamente un servizio essenziale per la sicurezza del Paese. Chiediamo pertanto che venga garantita quanto prima una guida stabile e autorevole, in grado di affrontare le numerose problematiche che interessano il personale e l'organizzazione del soccorso tecnico urgente".



"I vigili del fuoco chiedono semplicemente di poter svolgere il proprio lavoro nelle condizioni necessarie per garantire sicurezza, efficienza e dignità professionale, sia per i lavoratori sia, soprattutto, per i cittadini che ogni giorno fanno affidamento sul loro intervento.

Ora servono risposte concrete", chiosa la nota.