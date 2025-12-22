Villa Mussolini a Riccione: scaduto il termine per le offerte, tre candidature per l’acquisto

Si passa ora all'apertura delle buste

Oggi alle 12.00 è scaduto il termine per consegnare al Notaio Mauro Plescia di Rimini le buste contenenti quanto richiesto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per l’offerta di acquisto di Villa Mussolini a Riccione, oltre al progetto di utilizzo dell’immobile e quanto specificato nell’invito ad offrire reso pubblico il 19 ottobre scorso.

Interpellato il Notaio, la Fondazione è a conoscenza che siano pervenute tre offerte.

Ora si procederà secondo quanto stabilito, ossia all’apertura delle buste e alle valutazioni specificate nell’annuncio pubblico quando fu data notizia dell’apertura di una data room per acquisire informazioni al riguardo. Operazione che dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2026 e che la Fondazione cercherà di abbreviare per agevolare coloro che hanno manifestato interesse e che ringrazia per l’attenzione mostrata.