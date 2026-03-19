Villa Mussolini al Comune di Riccione, Paolini (Fdi): "Bene, ma chiarezza sui progetti"

L'esponente di Fratelli d'Italia: "È una vittoria della città e come tale va salutata"

Stefano Paolini di Fratelli d'Italia esprime in una nota soddisfazione per l'acquisizione, da parte del Comune di Riccione, di Villa Mussolini, evidenziandone l'importanza per tutta la comunità della Perla Verde, "simbolo di storia e cultura che tale deve rimanere nel tempo". All'amministrazione viene però chiesto di informare "su progetti e intenti perché ci sia chiarezza e coinvolgimento di tutti fin da subito", auspicando anche un coinvolgimento del Governo. "Villa Mussolini deve continuare ad essere uno dei simboli della nostra Riccione ancor di più oggi. È una vittoria della città e come tale va salutata".