Villa Mussolini, la Fondazione Carim replica a David2

La proposta migliorativa sarebbe arrivata un mese dopo l’assegnazione al Comune di Riccione; la Fondazione porterà i dettagli agli organismi competenti nei prossimi incontri

La Fondazione Carim risponde al comunicato della società David2 nel quale veniva contestata la scelta di assegnare Villa Mussolini al Comune di Riccione. In una nota la Fondazione afferma di aver ricevuto una mail nella quale David2 esplicitava la volontà di "offrire una cifra superiore all’ultima offerta fatta per l’acquisto di Villa Mussolini".

Una comunicazione arrivata fuori tempo massimo, cioè un mese dopo "che la Fondazione, con decisione del suo Consiglio di Amministrazione, dopo le audizioni e le relative comunicazioni da parte degli offerenti, ha comunicato formalmente e per iscritto l’assegnazione definitiva di Villa Mussolini al Comune di Riccione e per conoscenza a David2 secondo quanto previsto dal bando “invito a offrire”."

La Fondazione comunicherà il contenuto della mail e i dettagli ai vari organismi negli incontri già previsti per la prossima settimana.