Villa Mussolini verso la fase di trattative: in ballo rimangono David 2 Srl e il Comune di Riccione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini avvia la fase di precisazione contrattuale e ringrazia i partecipanti per la risposta positiva
Dopo aver informato i membri degli Organi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini comunica l’adesione di due offerenti, la società David 2 Srl e il Comune di Riccione, alla proposta di vincolatività fino al 30 maggio 2026 delle offerte per Villa Mussolini.
Ciò renderà possibile procedere alla precisazione di alcuni elementi contrattuali e, in seguito, alla fase delle trattative, così come previsto dall’Invito ad Offrire a suo tempo pubblicato.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ringrazia per la risposta positiva ricevuta, foriera di un proficuo confronto nell’ambito delle precise condizioni previste dall’Invito ad Offrire.