Villa Soresina di Viserbella riportata ai fasti di un tempo: diventerà location per eventi e matrimoni

L'investimento di Italian Exhibition Group, gestione affidata a Summertrade srl

Villa Soresina è una dimora dei primi del Novecento affacciata direttamente sul mare, di fronte alla scogliera del litorale nord di Rimini. Un luogo iconico che ha attirato l'interesse di Ieg (Italian Exhibition Group), che ha investito per trasformarla in una location per eventi istituzionali e privati di alto profilo, affidandone la parte ristorativa e gestionale a Summertrade srl. Villa Soresina è oggi completamente restaurata e si trova nella fase finale di valorizzazione degli spazi comuni, dell’accoglienza e dei dettagli esperienziali. È distribuita su due livelli, ospita ambienti estremamente versatili, pensati per essere allestiti su misura e capaci di accogliere fino a 200 ospiti. È inoltre in corso l’iter che le potrebbe consentire di divenire casa ufficiale per la celebrazione dei matrimoni civili, anche grazie all'ampio giardino. Il Direttore Operativo di Summertrade Srl Cristian Pratelli evidenzia: "Ci piace condividere un messaggio che per noi rappresenta l’essenza del progetto: Villa Soresina è un luogo che racchiude storia, eleganza e un fascino unico sul mare di Rimini. Il nostro obiettivo non è semplicemente aprirla al pubblico, ma selezionare le persone giuste per farla vivere nel modo più autentico e raffinato. Desideriamo mostrarla in anteprima a chi, da sempre, rappresenta l’eccellenza del nostro territorio e immaginare insieme gli eventi che potranno prendere forma".